"Sin consentimiento no hay cuento de hadas": la original campaña de concienciación por el consentimiento sexual

Amnistía Internacional ha lanzado un vídeo para concienciar sobre el consentimiento sexual. En él, un príncipe se acerca a despertar con un beso a lo que parece una copia de la bella durmiente.

Pero no sólo le da un beso. El príncipe empieza a tocarle el cuerpo a la princesa hasta que, afortunadamente, aparece un búho. El animal le para los pies, y el príncipe empieza a excusarse: "Sólo estoy continuando lo que empezamos en la fiesta", "soy un príncipe y ella una princesa, está todo bien".

Aparece entonces un segundo animal, una rana, que le pregunta que si ella también está de acuerdo. "Ella me dijo que sí antes", ¿qué pasa, que deberíamos haber firmado un contrato?". "No, pero le has preguntado a ella si quiere?", le responden. El príncipe reacciona: "No, lo cierto es que no".

"No tengas sexo sin consentimiento mutuo", es el mensaje principal de esta campaña.