La Audiencia de Barcelona ha confirmado la prisión provisional al detenido por la brutal violación a una menor en Igualada (Barcelona) la noche del 1 de noviembre de 2021.

En un auto, los jueces rechazan un recurso de la defensa del sospechoso, que pidió anular la prisión provisional que se le impuso después de ser detenido.

De los testimonios en la causa se desprende que el sospechoso "está implicado y era consciente de verificar una participación en los hechos", y los jueces creen que hay suficientes pruebas de cargo para mantener la prisión provisional.

Los jueces también subrayan que los indicios contra él "no derivan de meras sospechas o presunciones, sino de medios probatorios lícitos".

Además, recuerdan que el sospechoso no ha demostrado que esté arraigado -lo que se valora como menor riesgo de fuga- porque no ha acreditado que tenga familia en España, no ha comunicado donde vive ni donde está empadronado y hace cinco años que vive en situación irregular.

A parte de evitar el riesgo de fuga, con esta medida los jueces quieren evitar el riesgo de que reincida y recuerdan que antes ya fue condenado en Bolivia.