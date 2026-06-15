Confirmado un caso de fiebre hemorrágica Crimea-Congo en un hombre de 68 años de Salamanca

¿Por qué es importante? En 2025 se registraron otros dos casos en la provincia de Salamanca, también hombres de 63 y 70 años; y en mayo del 2024 falleció otro hombre de avanzada edad por ese mismo virus.

La Junta de Castilla y León ha confirmado un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en un hombre de 68 años en Salamanca, trasladado al hospital Gómez Ulla de Madrid. El paciente, afectado por una picadura de garrapata, está estable pero en estado grave, bajo medidas de aislamiento. Se han identificado sus contactos para seguimiento médico, vigilando su temperatura y estado de salud. Las muestras sanguíneas enviadas al Instituto de Salud Carlos III confirmaron la infección. La fiebre hemorrágica se transmite principalmente por garrapatas, pero también por contacto con fluidos infectados, siendo crucial la protección del personal sanitario.

La Junta de Castilla y León, a través de Salud Pública, ha confirmado este lunes un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC) en la provincia de Salamanca, diagnosticada a un hombre de 68 años que fue trasladado al hospital Gómez Ulla de Madrid, de referencia para esos casos.

El hombre fue atendido en el hospital universitario de Salamanca, según ha detallado este lunes la Consejería de Sanidad, con una picadura por garrapata, y permanece en estado estable, aunque con la gravedad clínica que implica esta patología y medidas de aislamiento y protección de los profesionales sanitarios previstas para estas situaciones.

Ya se han identificado los contactos del hombre con el fin de que puedan hacer el correspondiente seguimiento, que consiste en vigilar periódicamente su temperatura corporal y comunicar a su epidemiólogo de referencia cualquier cambio en su estado de salud.

Se han remitido muestras sanguíneas del afectado al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda (Madrid), del Instituto de Salud Carlos III, que ha confirmado que se trata de una infección por el virus de Crimea-Congo.

¿Qué es la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo?

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo está causada por un virus cuyo mecanismo de transmisión principal es la picadura de la garrapata del género 'Hyalomma', aunque también puede transmitirse de persona a persona por contacto con sangre o fluidos del enfermo, lo que puede ocurrir especialmente en personal sanitario cuando no está debidamente protegido.

En cuanto a la prevención de las picaduras por estos insectos, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de usar ropa y calzado adecuados durante las salidas al campo, así como transitar por caminos y utilizar repelentes tanto para las personas como para los animales de compañía.

En mayo y julio de 2025 se registraron otros dos casos de fiebre hemorrágica Crimea-Congo en la provincia de Salamanca, también hombres de 63 y 70 años; y en mayo del 2024 falleció otro hombre de avanzada edad por ese mismo virus tras ser hospitalizado en el hospital salmantino.

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