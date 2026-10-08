Un conductor intenta atropellar a un grupo de jóvenes en Sevilla: "¡Estás muerto! ¡Te lo juro! ¡Reventado estás!"

Los vecinos del barrio de Bellavista pudieron grabar cómo un hombre intentaba arrollar con su 4x4 a varias personas en un parque. Antes de abandonar el lugar de los hechos, profirió amenazas desde el vehículo.

En el sevillano barrio de Bellavista, los vecinos eran testigos de cómo un hombre intentaba atropellar con su coche a un grupo de jóvenes.

Las imágenes grabadas muestran al conductor atravesar un parque en dirección contraria con su vehículo 4x4 e intentar en varias ocasiones arrollar a unas personas, que esquivan los envites como pueden.

Al ver que sus intentos fracasan, un segundo hombre entra dentro del coche y antes de abandonar la escena mandan un mensaje: "¡Estás muerto! ¡Te lo juro! ¡Reventado estás!".

Aunque la Policía Local y la Policía Nacional no tienen constancia de este suceso, Bea de Vicente explica que "no hace falta una denuncia" para investigar el caso, al tratarse en su opinión de "una tentativa de homicidio" que "se puede investigar de oficio".

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