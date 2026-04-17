Condenan a tres hombres a 13 y 15 años de prisión por la violación grupal a una menor en Écija, Sevilla

Los detalles En la sentencia, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, impone a los tres investigados la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 300 metros de la víctima durante 20 años.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a tres hombres por la violación de una menor en Écija, Sevilla, en abril de 2024. Uno de los acusados recibió una pena de 15 años de prisión por múltiples agresiones sexuales, mientras que los otros dos fueron condenados a 13 años y seis meses. Además, se les prohíbe acercarse a la víctima y trabajar con menores durante 20 años, y deberán indemnizarla con 80.000 euros. La sentencia destaca la incapacidad de la víctima para consentir debido a su estado de embriaguez. Aunque los acusados alegaron consentimiento, el tribunal encontró pruebas suficientes para condenarlos. La sentencia no es firme y puede ser apelada.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha impuesto penas de 13 años y seis meses de prisión a dos acusados, y de 15 años a un tercero, por la agresión sexual cometida contra una menor en Écija (Sevilla) en abril de 2024 aprovechando que se encontraba "dormida" y "bajo una borrachera casi completa".

En la sentencia, fechada el día 14 de abril, el tribunal condena a los tres acusados como autores cada uno de ellos de un delito de violación e impone a uno de ellos 15 años de prisión y a los otros dos investigados una pena de 13 años y medio de cárcel, imponiendo además a los tres investigados la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 300 metros de la víctima durante 20 años; la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad por tiempo de 20 años; y diez años de libertad vigilada una vez cumplan la pena privativa de libertad.

En concepto de responsabilidad civil, la Audiencia Provincial acuerda que los tres condenados indemnicen conjunta y solidariamente a la perjudicada con la cantidad de 80.000 euros, ya que, "además de las lesiones ginecológicas que se han constatado en nuestro caso, es innegable la trascendencia de las tres agresiones sexuales y su repercusión en las circunstancias personales de la víctima, por lo que se entiende patente el daño moral inherente a unos delitos de esta naturaleza y se considera como razonable y proporcionada" la indemnización fijada.

El abogado de la acusación particular ejercida por la familia, el letrado Alejandro Álvarez, ha mostrado su "respeto" y "satisfacción" a la resolución judicial, mientras que los parientes han asegurado que el fallo "supone un paso decisivo en la restitución de la dignidad, la verdad y la justicia debidas a su hija".

Los magistrados absuelven a cada uno de los acusados de dos delitos de violación como cooperadores necesarios porque, aunque "es evidente que nos encontramos ante una violación grupal", sin embargo en un caso como el enjuiciado "resulta complejo desde una perspectiva estrictamente legal sostener la existencia de una intimidación ambiental cuando la víctima, durante la ejecución de tan execrables hechos, sufrió la importante pérdida de conciencia que ella relata".

"La víctima tenía anulada su voluntad por la grave afectación alcohólica bajo la que se encontraba y en su declaración no es posible identificar el efecto intimidatorio que podría haber representado la actuación conjunta de los acusados", mientras que "tampoco se desprende de la víctima que cada uno de los autores haya realizado actos de colaboración sin los cuales la conducta delictiva de los demás no habría tenido lugar".

El tribunal añade, no obstante, que "el hecho de que no apreciemos la intimidación ambiental como medio comisivo, y sí el elemento equiparable de la ausencia de consentimiento por tener la víctima anulada su voluntad, no implica que sea inaplicable la modalidad prevista" en el artículo 180 1.1ª del Código Penal, que castiga con mayor pena la agresión sexual "cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas".

El delito de violación con la agravación mencionada está castigado con pena de prisión de 12 a 15 años, y en ese sentido la Audiencia impone a uno de los acusados la pena máxima de 15 años de cárcel porque "a la naturaleza de hechos tan detestables unimos que este acusado protagonizó de forma reiterada y sucesiva tres penetraciones, vaginal, anal y bucal", todo lo cual "justifica la severidad de la pena" impuesta.

Los otros dos encausados han sido condenado a 13 años y seis meses de prisión porque "no son merecedores de una pena mínima" dada "la naturaleza y circunstancias de los hechos, señaladamente la triste situación en que se vio sumida la víctima", lo que "hace que consideremos moderada, equitativa y justa una pena de trece años y seis meses de prisión, que se sitúa en el grado medio del arco punitivo".

El tribunal acuerda en todos los casos la sustitución parcial de la ejecución de la pena de prisión por la expulsión del penado del territorio español cuando cumpla las dos terceras partes de su duración, acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional, con prohibición de regreso de ocho años a contar desde la fecha de la expulsión.

En el juicio celebrado los pasados días 27 de febrero y 10 de marzo, la Fiscalía solicitó para cada acusado 42 años de cárcel por tres delitos de violación -uno como autores y dos como cooperadores necesarios-, mientras que la acusación particular reclamó para cada uno de los investigados la imposición de 45 años de prisión por tres delitos de violación con las agravantes de alevosía y abuso de superioridad.

La Audiencia considera probado que los hechos comenzaron la noche del día 30 de marzo de 2024, cuando la víctima salió de fiesta y se desplazó a una localidad de la provincia de Córdoba en compañía de una amiga, donde estuvieron consumiendo alcohol durante la noche y la madrugada del día 31 de marzo tanto en un 'botellón' como posteriormente en dos discotecas, en la última de las cuales coincidieron con varios amigos.

Voluntad "completamente anulada" de la víctima

De este modo, y una vez llegada la hora de cierre de la discoteca, alrededor de las 07:00 horas, el grupo salió al exterior "bajo una lluvia intensa", careciendo de medio de transporte propio para volver a su localidad de origen, por lo que el grupo se repartió entre dos vehículos de desconocidos que se dirigían al mismo pueblo y a los que pidieron que los llevaran de vuelta, de manera que, "al azar", la víctima y uno de sus amigos se subieron al coche que ocupaban los tres acusados, que se encuentran en prisión provisional por estos hechos.

Los magistrados añaden que, "como consecuencia de la gran cantidad de bebidas alcohólicas que había consumido durante toda la noche/madrugada", la víctima "cayó en un sueño profundo nada más entrar en el coche y permaneció dormida durante todo el trayecto hasta llegar" a su localidad y "una vez los acusados quedaron a solas" con la menor "dormida en el interior del coche, y con el propósito de satisfacer sus respectivos deseos libidinosos, decidieron dirigirse a un descampado", entre las 07:52 y las 08:15 horas.

"Una vez concluidos los actos sexuales sobre la menor y colmados sus propósitos lascivos, llevaron a la perjudicada hasta las inmediaciones de su domicilio, donde la menor se apeó".

Según los acusados, las relaciones fueron consentidas

Para condenar a los acusados, los magistrados han valorado el conjunto de la prueba practicada en la vista oral, destacando el "papel primordial" de la declaración prestada por la víctima, cuyo testimonio "fue persistente y verosímil, con las relevantes corroboraciones objetivas y externas que fluyen de la restante prueba practicada".

En concreto, y según expone la sentencia, uno de los acusados rechazó haber tenido cualquier contacto de índole sexual con la denunciante, mientras que los otros dos investigados admitieron que mantuvieron relaciones sexuales con ella pero adujeron que fueron en todo momento consentidas, pero el tribunal asevera que "existe prueba suficiente para afirmar, con una certeza más allá de toda duda razonable, que la víctima, como consecuencia de la previa ingesta de bebidas alcohólicas, estaba incapacitada para prestar un consentimiento libre y válido".

"De haber prestado su consentimiento a la relación sexual con ellos, es decir, de haber tenido capacidad de autodeterminación y haber estado en condiciones de consentir, poco sentido tendría que les atribuyera haberla sometido a relaciones sexuales no consentidas", razona el tribunal, que no aprecia en el relato de los hechos ofrecido por la joven "rasgos propios de la falta de fiabilidad".

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

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