Condenado a 16 años de cárcel un hombre en Langreo (Asturias) por asesinar y descuartizar a su casero

El acusado de asesinar y descuartizar a su casero en Langreo en 2024 ha reconocido este jueves los hechos y ha aceptado la pena que solicitaba la Fiscalía, de 16 años de prisión. El acuerdo de conformidad se ha cerrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, donde este jueves estaba señalada la vista oral, ha informado el Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron el 17 de marzo de 2024, cuando el acusado, que vivía en una habitación alquilada, le pidió a su casero, de 72 años, que le proporcionara algo de cocaína para quitarse la ansiedad, a lo que este último se negó. El procesado reaccionó asestándole con una navaja tres puñaladas en el tórax, una de las cuales penetró en el corazón y le provocó la muerte, sin que la víctima tuviera opción de defenderse.

A continuación, el acusado desmembró el cuerpo de la víctima con una radial e introdujo las distintas partes en bolsas, que fue arrojando durante los siguientes días en zonas próximas a la vivienda, hasta que se produjo el hallazgo de las mismas y fue detenido, el 23 de febrero de 2024.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de asesinato con la atenuante de drogadicción, ya que en el momento de los hechos el acusado era consumidor de sustancias estupefacientes, diagnosticado de síndrome de dependencia a cocaína.

Además de la pena de prisión, al acusado se le impondrán cinco años de libertad vigilada y 20 de alejamiento respecto al hermano de la víctima, al que deberá indemnizar con 15.000 euros.