La Policía inglesa investiga la muerte de un joven español cuyo cadáver fue encontrado en el Támesis

Los detalles El cuerpo fue encontrado el pasado martes flotando en el agua, donde fue rescatado por las autoridades ya sin vida.

Imagen de archivo de la cinta utilizada por la Policía Metropolitana de Londres
La Policía inglesa ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de un joven español cuyo cuerpo fue rescatado sin vida en el río Támesis a su paso por Londres.

Según ha recogido 'Diario Sur', el joven era natural de Málaga y residía desde hace años en la capital británica dado que trabajaba en un museo.

Su cuerpo fue encontrado este martes tras ser localizado flotando en el agua.

Tras ello, las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte, aunque las primeras hipótesis señalan a un ahogamiento como posible causa.

