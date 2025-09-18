La Policía inglesa investiga la muerte de un joven español cuyo cadáver fue encontrado en el Támesis

Imagen de archivo de la cinta utilizada por la Policía Metropolitana de Londres

Los detalles El cuerpo fue encontrado el pasado martes flotando en el agua, donde fue rescatado por las autoridades ya sin vida.

La Policía inglesa ha iniciado una investigación para esclarecer la muerte de un joven español, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el río Támesis, en Londres. Según 'Diario Sur', el joven era originario de Málaga y llevaba años viviendo en la capital británica, donde trabajaba en un museo. Su cuerpo fue encontrado este martes, flotando en el agua. Las autoridades han comenzado a investigar las circunstancias del fallecimiento, aunque las primeras hipótesis apuntan a un ahogamiento como la posible causa de su muerte.

