Retrasos generalizados en los AVE con origen o destino Madrid por una incidencia en los sistemas de señalización

Imagen de archivo de trenes estacionados en la estación de Atocha, en Madrid

El contexto Sobre las 8:00 horas de esta mañana, se ha producido una incidencia que afecta al Centro de Control de Tráfico de Puerta de Atocha, que gestiona los trenes de todos los corredores de alta velocidad con origen y destino en las dos estaciones de Madrid, en Puerta de Atocha-Almudena Grandes y Chamartín- Clara Campoamor.

Adif ha informado de retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino en Madrid debido a una incidencia en los sistemas de señalización. Según el administrador de infraestructuras ferroviarias, el problema afectó al Centro de Control de Tráfico de Puerta de Atocha, impactando a los trenes de alta velocidad que pasan por las estaciones de Puerta de Atocha-Almudena Grandes y Chamartín-Clara Campoamor. Técnicos de Adif han trabajado para solucionar la incidencia, gestionando el tráfico de forma local desde las 8:10 horas. Renfe ha destacado que los trenes en estas estaciones están sufriendo retrasos significativos.

Adif ha anunciado que, debido a una incidencia en los sistemas de señalización, se pueden registrar este miércoles retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid, según ha apuntado en la red social 'X'.

En un segundo aviso, el administrador de la infraestructura ferroviaria ha asegurado que estos sistemas de control y gestión de tráfico se están recuperando de forma progresiva.

En concreto, ha explicado que, sobre las 8:00 horas de esta mañana, se ha producido una incidencia que afecta al Centro de Control de Tráfico de Puerta de Atocha, que gestiona los trenes de todos los corredores de alta velocidad con origen y destino en las dos estaciones de Madrid, en Puerta de Atocha-Almudena Grandes y Chamartín- Clara Campoamor. Esto ha afectado a los trenes que tenían origen/destino Madrid.

Según indican fuentes del Gobierno a laSexta, inmediatamente se han movilizado técnicos de Adif para solucionar la incidencia y, a partir de las 8:10 horas, se ha comenzado a gestionar el tráfico de forma local (en diferentes puestos de mando de la red) lo que ha permitido restablecer la circulación, aunque se están registrando retrasos.

Desde Renfe han subrayado en X que los trenes con salida en las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín permanecen detenidos y están registrando retrasos "significativos". Una vez Adif recupere la avería, ha agregado la operadora pública, el servicio se irá normalizando de forma progresiva.