"¡Mi coche, mi coche!": el fuerte temporal de lluvia deja una noche de "mucho miedo" y de angustia en Cataluña

Los detalles En Barcelona, en muchas zonas el agua ha llegado hasta los tobillos mientras los vecinos y vecinas veían cómo todo empeoraba por minutos. En total, se han atendido más de 5.000 visos hasta las 07:00.

La noche en Cataluña fue especialmente complicada debido al temporal de lluvias que azotó la región. En Barcelona, el agua alcanzó la altura de los tobillos, causando preocupación entre los vecinos que observaban desde sus balcones. En Cornellà, muchos afirmaron sentir "mucho miedo" por la intensidad de la lluvia, siguiendo los avisos de seguridad. A pesar de las precauciones, la angustia persistía ante la posibilidad de perder vehículos. En La Diagonal, las personas enfrentaron largas esperas para salir de los parkings. Las emergencias recibieron más de 5.000 avisos por crecidas e inundaciones, principalmente en L'Hospitalet, Mataró y Badalona.

Noche más que complicada en Cataluña. En una comunidad que está sufriendo el temporal de lluvias en España. En, por ejemplo, una provincia de Barcelona en la que el agua incluso llegaba a la altura de los tobillos. En donde los vecinos y vecinas veían con preocupación y nerviosismo lo que pasaba desde sus balcones. Desde unos lugares donde observaban cómo todo empeoraba con cada minuto que pasaba.

Es lo que ha sucedido, por ejemplo, en el barrio de Cornellà, en Barcelona, con personas afirmando que han sentido "mucho miedo" por la intensa lluvia: "A las dos o las tres de la mañana han empezado a mandar avisos y hemos hecho caso a todos".

Prevenían a la población de mantenerse a salvo. Buscaban generar esa sensación de seguridad pero no quitaron la angustia de ver que al día siguiente puede que no tuvieran vehículo. "¡Mi coche, mi coche!", exclamaba una chica.

Los que no estaban inundados, como los que estaban en un parking de La Diagonal en Barcelona, no estaban mucho mejor. Más de una hora para salir. Sin que la cola se moviera. Con los niños inquietos. Con la paciencia cada vez más agotada.

Las horas iban pasando y las llamadas a emergencia no dejaban de aumentar, vaticinando lo que era inevitable: crecidas, inundaciones que se extendían por urbanizaciones enteras, cancelaciones del transporte y destrozos que los Bombers arreglaban como podían.

En total, han sido más de 5.000 avisos hasta las 07:00 de la mañana. La mayoría de ellos, desde L'Hospitalet, Mataró y Badalona.

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