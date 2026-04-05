Claudia Campillo, sobre cómo "sobrevivió" a los abusos sexuales de su abuelo: "Me imaginaba que deshabitaba mi cuerpo"

Claudia Campillo sufrió abusos desde los 7 a los 21 años por su abuelo: "Yo siempre digo, 'bendita disociación, te quiero y te odio', porque gracias a ella estoy aquí contando esto pero también por ella tuve que ingresar en un centro de salud mental".

Convertida en una conocida influencer, Claudia Campillo ayuda a dar voz y a luchar contra los abusos sexuales que, como ella, muchos menores sufren. Claudia es una superviviente de los abusos sexuales a los que la sometió su abuelo desde los 7 a los 21 años.

La joven no recuerda casi nada de su infancia y, cuando ve una imagen suya de pequeña, afirma que es "como si fuera otra persona". "¿Cómo convives en un cuerpo que no sientes tuyo?, ¿cómo es habitar un cuerpo herido?", se pregunta Claudia, que cuenta en el vídeo cómo usó la disociación como forma de protegerse: "Fue muy difícil para mí y la manera que tenía de poder sobrevivir a este dolor era imaginarme que deshabitaba mi cuerpo".

"Me ponía las alas y volaba, y aquí viene la disociación", explica Claudia, sobre este mecanismo estratégico que tiene la mente del menor porque no puede integrar en su día a día lo que vive cuando los abusos se producen. "Claudia había almacenado en una parte de su cerebro y lo había olvidado", explica Lucía Fernández, terapeuta de Claudia.

Por su parte, Claudia explica que "lo bueno" de la disociación es que "no te acuerdas": "Es supervivencia, te permite ir viviendo, pero lo malo es que cuando lo recuerdas te viene todo de golpe". "Yo siempre digo, 'bendita disociación, te quiero y te odio', porque gracias a ella estoy aquí contando estoy pero también por ella tuve que acabar ingresada en un centro de salud mental".

*Puedes volver a ver la serie documental de 'Vulnerables' en atresplayer.com.

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