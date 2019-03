El centro social de Can Vies ya ha conseguido 90.000 euros en donaciones

El Centro Social Can Vies, desalojado el 26 de mayo, ha conseguido recaudar casi 90.000 euros para su reconstrucción. Irene Jaume, de la Asamblea Can Vies: “40.000 van para la reconstrucción y 30.000 para el tema antirepresivo”.

“Rehagamos Can Vies” es el leitmotiv que ha hecho que más de 2.600 personas y colectivos hayan decidido aportar dinero al proyecto. “En una situación tan injusta y dolorosa, era una buena forma de ayudar a la reconstrucción”, asegura Ángel Ibañez, mecenas del Crowdfunding.

Artistas, profesionales de diversos gremios, o cooperativas como la Ciutat Invisible del barrio de Sants han ofrecido sus recompensas para canalizar la solidaridad con Can Vies. “Como capital simbólico es importante, porque por ahí hemos pasado muchos”, explica Ivan Miró, La Ciutat Invisible.

Los planes de reconstrucción serán lentos, y aunque la Asamblea del centro asegura que no será temporal, desde el Ayuntamiento se habla de 24 ó 30 meses de cesión temporal antes del derribo del centro social, dentro de un nuevo plan urbanístico.

El alcalde de Barcelona, Xavier Trías, declara que “el futuro de Can Vies está ligado a lo que quiera la gente de los alrededores de Can Vies y del distrito”. La ola de solidaridad con Can Vies tras el desalojo del centro y los disturbios de las noches posteriores, colapsó la página donde se alojaba el Crowdfunding. Después de 17 años alojando a muchas entidades del barrio de Sants...Can Vies quiere seguir vivo.