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Catorce familias al borde del desahucio: una inmobiliaria compra un bloque de viviendas en A Coruña y quiere los pisos vacíos

Los detalles Los vecinos aseguran no saber qué otras opciones tienen en una ciudad que es zona de mercado residencial tensionado desde 2025: "Es lo único que estamos pidiendo, que haya una opción".

Catorce familias al borde del desahucio: una inmobiliaria compra un bloque de viviendas en A Coruña y quiere los pisos vacíos
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Entre todas esas historias sobre desahucios que les contamos en las noticias, laSexta también se ha fijado en las 14 familias de un bloque de viviendas en A Coruña. Una inmobiliaria ha comprado todos los pisos y los quiere vacíos. Así que, todo estos vecinos están al borde del desahucio.

Jacobo Lozano es uno de los vecinos afectados. Él llevaba cinco años en el bloque, pero el 20 de julio todos sus vecinos y él recibieron un burofax en Granela 30 (A Coruña): "Que nos íbamos, que o había discusión y que incluso algunos debíamos hasta 1.500 euros de deuda por IPC atrasado".

Están al borde del desahucio y tampoco saben qué opciones tienen ya que la ciudad es zona de mercado residencial tensionado: "No sé si de alquiler o debajo de un puente. Pero está claro que 1.000 euros de alquiler no me los puedo permitir".

Su situación la viven otras 13 familias, como ocurre con Antía Valbuena. La propietaria que vendió el inmueble a Artabria Homes no avisó a ninguna familia: "Hay vecinos que se tenían que ir en agosto y nos avisaron en julio. Vecinos que tienen niños...".

Ellos tienen claro que no quieren moverse de su barrio: "Es lo único que estamos pidiendo, que haya una opción".

Por ello, este sábado los vecinos se lanzaron a la calle hasta que "por lo menos decida un juez" y estuvieron acompañado por otras 10.000 personas les arroparon.

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