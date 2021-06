"Ojalá no le vuelva a pasar nunca a nadie. Que ninguna otra niña sufra a manos de su padre o de su madre. Y que ninguna otra víctima caiga en el olvido". Este es un extracto de la carta del padre de Yaiza, la niña asesinada por su madre en Sant Joan Despí (Barcelona) el pasado 31 de mayo, que ha hecho pública como apoyo a Beatriz, la madre de Anna y Olivia.

En ella expresa "todo su apoyo y solidaridad" a Beatriz y denuncia que su exmujer "también es un monstruo". El padre de la menor, Sergio, ha enviado una carta abierta a los medios de comunicación, después de que la semana pasada su exmujer ingresara en prisión provisional por orden del juez, acusada de matar a su hija, tras lo que intentó suicidarse.

En la misiva, el padre de Yaiza reprocha a su expareja que no tuviera "ningún respeto" por la vida de su hija y que la matara con el "único objetivo" de hacerle "daño" a él. "No le importó que solo tuviera cuatro años y toda la vida por delante", lamenta.

"Ella también es un monstruo. Todos lo son. Ahora me pregunto cómo no pude verlo", añade la carta, en la que Sergio afirma huir de lecturas políticas de ningún tipo. Si alguien quiere utilizar a los niños para hacerlas tendrá todo mi desprecio", insiste.

Sí señala en cambio que "hubiera preferido también que el resto de instituciones hubieran condenado unánimemente el crimen. Muchas optaron por no hacerlo. No es mi intención reprocharle nada a nadie porque supongo que no sentían que fuera necesario. Sí quiero hacer una reflexión pública sobre ello. Me gustaría que se recordara que la víctima es ella. Se llamaba Yaiza y tenía 4 años. Que se olviden de mi. Incluso que se olviden del monstruo, que espero que pase cuentas con la justicia. Que piensen en ella, en Yaiza", dice.

Haciendo referencia al caso de la niñas de Tenerife Anna y Olivia, el padre de Yaiza mantiene que la infancia "debería ser sagrada", aunque "el machismo no lo entiende e incluso utiliza a las personas más inocentes que existen para hacer daño a las madres". "Es una lacra que debemos seguir combatiendo como sociedad. Sin relajarnos. Hasta conseguir erradicarlo", reivindica. También asegura entender el "terrible dolor" que debe sentir la madre de las niñas de Tenerife, puesto que él también perdió a su hija.

El padre de Yaiza subraya que en los últimos días se ha sentido arropado por su familia, amigos y vecinos, que hoy recordarán a la niña con un minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento Sant Joan Despí (Barcelona).

La mujer, en prisión provisional

El juez acordaba el pasado viernes la prisión provisional, comunicada y sin fianza para la mujer, que ha declarado por videoconferencia desde el hospital, donde permanecía ingresada bajo custodia policial tras matar a la niña e intentar suicidarse el pasado 31 de mayo.

Según fuentes del entorno de la familia a Efe, la madre ha reconocido que suministró un tranquilizante a su hija cuando iba a dormir y que por la mañana le puso una bolsa de plástico en la cabeza hasta que ya no podía respirar.

En su declaración judicial, la acusada ha admitido que mató a la niña para causar daño al padre, con quien tenía la custodia compartida de la menor tras romper su relación hace dos años y medio. Según las fuentes, la mujer ha explicado que alguna vez intentó convencer sin éxito a su ex para recuperar la relación, la última de ellas el viernes antes del crimen.