Carlos, víctima del accidente del Alvia: "Cuando desperté y vi que me faltaba una pierna me quería quitar la vida"

Hace tres años Carlos viajaba en el Alvia con destino Santiago, dice que ha olvidado el momento del accidente, que tampoco merece la pena recordarlo pero se enfrenta aún a sus consecuencias: "Cuando me desperté sentí que tenía las dos piernas pero cuando me toqué y vi que me faltaba la pierna en ese momento me quería quitar la vida".

Se refugió en su pasión: el fútbol, recibió el alta después de tres meses en el hospital y sin dudarlo quiso volver al terreno de juego contactó con la Asociación Española de Futbolistas Amputados y estuvo un año entrenando hasta volver a estar en forma: "Ahora creo que juego mejor porque jugar con una pierna es mucho esfuerzo".

Admite que el apoyo de sus amigos y de su familia ha sido importante pero también el de sus compañeros de equipo: "Si mi compañero, que tiene cáncer está sonriendo siempre entonces tú tienes que seguir". Carlos tiene fuerza y ganas para seguir adelante y marcarle muchos más goles a la vida.