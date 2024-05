Se acerca el verano y la época del calorcito, las terrazas, y las sobremesas en las que no puede faltar el café, pero apetece refrescarse para seguir alargando el rato con familia y amigos. En esta epoca del año muchos tiran de hielo para tomarse el café, que no apetece tan caliente, y no digamos ya de los amantes del carajillo, ese café mezclado con algún licor u otro tipo de bebida espirituosa que se ha vuelto a poner de moda. Para ellos también hay soluciones y, para los más exigentes e innovadores, traemos unas recetas muy gourmet.

32 restaurantes exclusivos, la mayoría reconocidos por Michelin o Guía Repsol, han participado en la Semana del Carajillo 43, que se desarrolla del 13 al 19 de mayo en Madrid, Valencia, Sevilla, Murcia y Alicante. El Corral de la Morería, La Salita de Begoña Rodrigo, Omeraki by Chicote, La Sucursal, Triciclo, Lalola, Orobianco o Magoga, entre otros distinguidos restaurantes, ofrecerán una carta creada para disfrutar de todas las versiones de Carajillo 43.

Tras el éxito del concurso nacional de la marca, que se celebró este año en Madrid Fusión, este cóctel agitado en coctelera y que indaga en las raíces con una propuesta actual, llega a los restaurantes para que los clientes lo puedan degustar alargando la sobremesa. Entre sus propuestas, aquí van algunas recetas para convertir un carajillo en todo un cóctel y con ingredientes de los que solemos tener en casa.

Por ejemplo, podemos hacer un carajillo con toques de chocolate con café espresso, licor (tipo Licor 43 u otro) con chocolate, crema de leche y polvo de cacao para decorar. Se mezcla el licor y café en la coctelera con hielo, se agita y se sirve con un topping de crema de leche y un toque de polvo de cacao.

Otra de las propuestas, en este caso algo más atrevido, es un carajillo cítrico. Con licor, café, sirope de vainilla, agua con gas y piel de naranja. Si lo que buscamos es una sobremesa estimulante, la semana del carajillo 43 propone el cóctel 'velvet': licor, café, sirope de castaña o sirope simple, crema de leche y nuez moscada espolvoreada. Metemos los líquidos a la coctelera, agitamos, decoramos con la espuma de leche y la nuez moscada, y a disfrutar. Que el calor no nos prive de nuestros mayores placeres.