Ahora

Grupo Atresmedia

La Asociación Española Contra el Cáncer y los servicios informativos de laSexta, Antena 3, y Onda Cero lanzan la iniciativa "Contra el cáncer, CON TODO"

La Asociación Española Contra el Cáncer y Atresmedia, el grupo de comunicación líder en España, unen fuerzas para crear el mayor altavoz informativo sobre el cáncer en nuestro país, facilitando información rigurosa, accesible y útil a millones de personas.

Fotografía de la alianza entre la Asociación Española contra el Cáncer e informativos Atresmedia Fotografía de la alianza entre la Asociación Española contra el Cáncer e informativos AtresmediaAtresmedia
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Asociación Española Contra el Cáncer y el Grupo Atresmedia, con los Servicios Informativos de laSexta, Antena 3 y Onda Cero al frente de la iniciativa, han lanzado "Contra el cáncer, CON TODO", una plataforma de información y concienciación que nace con el objetivo de movilizar a la sociedad frente a uno de los mayores retos sanitarios y sociales de nuestro tiempo.

El cáncer ya forma parte de la vida de millones de personas en España. Más de 2,2 millones de personas conviven actualmente con la enfermedad y cada año se registran más de 267.000 nuevos diagnósticos. Una realidad que convierte al cáncer en uno de los principales desafíos sanitarios y sociales de nuestro tiempo y que hace más necesario que nunca el acceso a información rigurosa, contrastada y accesible para toda la ciudadanía.

El objetivo de la Asociación Española Contra el Cáncer es alcanzar una tasa de supervivencia del 70% en 2030, impulsando la investigación, la prevención y el apoyo integral a pacientes y familiares.

La iniciativa surge de la unión entre la Asociación Española Contra el Cáncer, entidad de referencia contra esta enfermedad, y Atresmedia, el grupo de comunicación líder en España. Juntos ponen en marcha un proyecto que aspira a convertirse en el mayor altavoz informativo sobre el cáncer en nuestro país, facilitando información rigurosa, accesible y útil a millones de personas.

La acción contará con contenidos informativos semanales sobre cáncer y salud oncológica en laSexta Noticias, Antena 3 Noticias y las Noticias de Onda Cero, además de reportajes, entrevistas y piezas especiales en televisión. El proyecto incluirá también acciones específicas en radio, como cuñas de sensibilización y contenidos divulgativos, así como una estrategia digital y de redes sociales diseñada para ampliar el alcance de los mensajes y llegar a nuevos públicos.

Asimismo, "Contra el cáncer, CON TODO" contará con la participación de reconocidos profesionales y rostros de Atresmedia que actuarán como embajadores de la iniciativa, reforzando su visibilidad y contribuyendo a trasladar el mensaje a la sociedad, en concreto Julia Otero, Manu Sánchez y José Yélamo.

Todos los contenidos contarán con el asesoramiento y la colaboración de profesionales y expertos de la Asociación Española Contra el Cáncer, garantizando el máximo rigor científico y divulgativo.

Durante el acto de presentación para poner en marcha esta iniciativa, las entidades impulsoras destacaron la importancia de la colaboración entre organizaciones sociales y medios de comunicación para acercar información de calidad a la ciudadanía y contribuir a una sociedad más consciente, informada y comprometida frente al cáncer.

Ambas entidades han elaborado un código deontológico de tratamiento del cáncer en los espacios informativos y programas de entretenimiento de producción propia, que Atresmedia asume como parte de la alianza para hacer llegar a la ciudadanía la problemática del cáncer, desde el respeto y la sensibilidad adecuada.

Javier Bardají, consejero delegado de Atresmedia, señaló que: "La lucha contra el cáncer necesita investigación, recursos y compromiso social, pero también información rigurosa y accesible. En Atresmedia llevamos años demostrando que la comunicación puede ser una herramienta de transformación social. Estamos encantados de poner al servicio de esta causa nuestra capacidad de llegar a millones de personas y la credibilidad de nuestros medios para ayudar a prevenir, concienciar y acompañar a quienes conviven con esta enfermedad".

Por su parte, Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, destacó que: "esta alianza es muy importante para poner la causa cáncer donde se merece, en el primer plano informativo y social. Gracias a esta alianza estratégica con el grupo Atresmedia, estamos seguros de que vamos a alcanzar el propósito que tenemos de llegar a más pacientes y mejor, y, sobre todo, poner en primer plano el derecho a entender todo lo relacionado con la enfermedad".

Con "Contra el cáncer, CON TODO", la Asociación Española Contra el Cáncer y los Servicios Informativos de Atresmedia, reafirman su compromiso con la promoción de la salud, la divulgación rigurosa y la lucha contra la desinformación, convencidos de que una sociedad mejor informada está también mejor preparada para prevenir, comprender y afrontar el cáncer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Probar el origen de las joyas, otra posible declaración y esperar al final de las diligencias: el futuro judicial de Zapatero
  2. Arde una refinería en Moscú tras un nuevo ataque masivo ucraniano con drones contra la ciudad
  3. EEUU e Irán firman por adelantado su 'Memorando de Entendimiento' y abren el plazo para negociar la cuestión nuclear
  4. El PP lleva al Tribunal Constitucional el veto de la Mesa del Congreso a votar un adelanto electoral
  5. El Gobierno reconoce 63 asesinatos franquistas entre 1979 y 1983 a manos de la Policía y la extrema derecha
  6. La primera ola de calor llega este fin de semana con temperaturas que alcanzarán los 40 grados