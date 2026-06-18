La Asociación Española Contra el Cáncer y los servicios informativos de laSexta, Antena 3, y Onda Cero lanzan la iniciativa "Contra el cáncer, CON TODO"

La Asociación Española Contra el Cáncer y Atresmedia, el grupo de comunicación líder en España, unen fuerzas para crear el mayor altavoz informativo sobre el cáncer en nuestro país, facilitando información rigurosa, accesible y útil a millones de personas.

La Asociación Española Contra el Cáncer y Atresmedia han lanzado "Contra el cáncer, CON TODO", una plataforma informativa para movilizar a la sociedad ante el cáncer, uno de los mayores retos sanitarios y sociales. En España, más de 2,2 millones conviven con la enfermedad, con 267.000 nuevos casos anuales. La iniciativa busca aumentar la supervivencia al 70% en 2030, promoviendo investigación y apoyo integral. Ofrecerá contenidos en laSexta, Antena 3 y Onda Cero, con embajadores como Julia Otero. Ambas entidades subrayan la importancia de la colaboración para informar y concienciar a la sociedad sobre el cáncer.

La Asociación Española Contra el Cáncer y el Grupo Atresmedia, con los Servicios Informativos de laSexta, Antena 3 y Onda Cero al frente de la iniciativa, han lanzado "Contra el cáncer, CON TODO", una plataforma de información y concienciación que nace con el objetivo de movilizar a la sociedad frente a uno de los mayores retos sanitarios y sociales de nuestro tiempo.

El cáncer ya forma parte de la vida de millones de personas en España. Más de 2,2 millones de personas conviven actualmente con la enfermedad y cada año se registran más de 267.000 nuevos diagnósticos. Una realidad que convierte al cáncer en uno de los principales desafíos sanitarios y sociales de nuestro tiempo y que hace más necesario que nunca el acceso a información rigurosa, contrastada y accesible para toda la ciudadanía.

El objetivo de la Asociación Española Contra el Cáncer es alcanzar una tasa de supervivencia del 70% en 2030, impulsando la investigación, la prevención y el apoyo integral a pacientes y familiares.

La iniciativa surge de la unión entre la Asociación Española Contra el Cáncer, entidad de referencia contra esta enfermedad, y Atresmedia, el grupo de comunicación líder en España. Juntos ponen en marcha un proyecto que aspira a convertirse en el mayor altavoz informativo sobre el cáncer en nuestro país, facilitando información rigurosa, accesible y útil a millones de personas.

La acción contará con contenidos informativos semanales sobre cáncer y salud oncológica en laSexta Noticias, Antena 3 Noticias y las Noticias de Onda Cero, además de reportajes, entrevistas y piezas especiales en televisión. El proyecto incluirá también acciones específicas en radio, como cuñas de sensibilización y contenidos divulgativos, así como una estrategia digital y de redes sociales diseñada para ampliar el alcance de los mensajes y llegar a nuevos públicos.

Asimismo, "Contra el cáncer, CON TODO" contará con la participación de reconocidos profesionales y rostros de Atresmedia que actuarán como embajadores de la iniciativa, reforzando su visibilidad y contribuyendo a trasladar el mensaje a la sociedad, en concreto Julia Otero, Manu Sánchez y José Yélamo.

Todos los contenidos contarán con el asesoramiento y la colaboración de profesionales y expertos de la Asociación Española Contra el Cáncer, garantizando el máximo rigor científico y divulgativo.

Durante el acto de presentación para poner en marcha esta iniciativa, las entidades impulsoras destacaron la importancia de la colaboración entre organizaciones sociales y medios de comunicación para acercar información de calidad a la ciudadanía y contribuir a una sociedad más consciente, informada y comprometida frente al cáncer.

Ambas entidades han elaborado un código deontológico de tratamiento del cáncer en los espacios informativos y programas de entretenimiento de producción propia, que Atresmedia asume como parte de la alianza para hacer llegar a la ciudadanía la problemática del cáncer, desde el respeto y la sensibilidad adecuada.

Javier Bardají, consejero delegado de Atresmedia, señaló que: "La lucha contra el cáncer necesita investigación, recursos y compromiso social, pero también información rigurosa y accesible. En Atresmedia llevamos años demostrando que la comunicación puede ser una herramienta de transformación social. Estamos encantados de poner al servicio de esta causa nuestra capacidad de llegar a millones de personas y la credibilidad de nuestros medios para ayudar a prevenir, concienciar y acompañar a quienes conviven con esta enfermedad".

Por su parte, Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, destacó que: "esta alianza es muy importante para poner la causa cáncer donde se merece, en el primer plano informativo y social. Gracias a esta alianza estratégica con el grupo Atresmedia, estamos seguros de que vamos a alcanzar el propósito que tenemos de llegar a más pacientes y mejor, y, sobre todo, poner en primer plano el derecho a entender todo lo relacionado con la enfermedad".

Con "Contra el cáncer, CON TODO", la Asociación Española Contra el Cáncer y los Servicios Informativos de Atresmedia, reafirman su compromiso con la promoción de la salud, la divulgación rigurosa y la lucha contra la desinformación, convencidos de que una sociedad mejor informada está también mejor preparada para prevenir, comprender y afrontar el cáncer.