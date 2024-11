El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado cambios relacionados con el permiso de conducir a raíz de la DANA. "Tanto en la ley de nuestro sistema educativo, como en la formación en el carné de conducir, proponemos en este real decreto ley una modificación de la ley de Protección Civil para que todo lo que tenga que ver con la enseñanza a nuestros jóvenes y con la enseñanza a la hora de conducir y atender emergencias cuando estamos al coche sean incorporadas con carácter obligatorio", ha señalado.

Sánchez lo ha anunciado durante su comparecencia ante los medios para explicar la segunda fase de ayudas para los afectados por el temporal, incluidas dentro del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento. Este nuevo decreto incluye 110 medidas adicionales para mitigar los efectos de la DANA. En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado con una inversión de 3.765 millones de euros, que se suma al primer paquete anunciado la semana pasada por valor de 10.609 millones.

Y es que en las autoescuelas no se enseña a reaccionar, en el caso de ser sorprendidos por elementos adversos en la conducción. Teoría que refuerza Fernando Muñoz, representante de Stop Accidentes: "En las épocas que no llueve ni nada, en los exámenes no se fuerza ninguna pista en las que se fuerce que haya mala climatología como las pistas de ensayo".

Desde las asociaciones automovilísticas apoyan que se forme a los conductores. "Este tipo de formaciones siempre son buenas. No solo se trata de que la gente sepa conducir, sino de que sepan actuar en situaciones de emergencia", ha asegurado Francisco Canes, miembro de la Asociación DIA víctimas de accidentes de tráfico.

Porque si cada vez pueden darse más imprevistos meteorológicos, debido al cambio climático, es necesario saber manejarlos. Pero no se trata de solo de saber actuar con lluvia, también con nieve o fuertes rachas de viento."Creo que hay aspectos que pueden ser mucho más interesantes de aprobar, como por ejemplo es el comportamiento en caso de nevada", ha señalado Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Puesto que es un aprendizaje que puede salvarnos la vida.