Calma tensa ante la tercera noche de "cacerías" de migrantes en Torre-Pacheco: "No podemos aguantar esto"

Domingo por la tarde en la localidad murciana de Torre-Pacheco, de apenas 40.000 habitantes, reina un ambiente de calma tensa a las puertas de entrar en la que será la tercera noche consecutiva de altercados contra los migrantes.

De hecho, escuches donde escuches, estos enfrentamientos son ya el tema del que habla todo el mundo. "Hay gente que ha venido a caldear el ambiente. Esta gente no es de Torre-Pacheco", asegura una vecina. "Estaba la gente deseando que el vaso se desbordara para atacar más", asegura otra. "Ha habido una llamada de la extrema derecha para que venga gente a este pueblo que no sabían ni dónde estaba en el mapa", mantiene otra.

El ambiente está "muy tenso". "La mecha está prendida y esperemos a ver en qué acaba", cuenta una vecina de origen migrante. Porque en el barrio de San Antonio, viven y trabajan en sus negocios gran parte del colectivo magrebí de Torre-Pacheco. En la noche del sábado, se vivieron momentos muy tensos y de miedo. "Estamos aquí trabajando", lamentan. "El problema es culpar a todo el mundo, esto no puede ser", dice un hombre magrebí. "No podemos aguantar esto. Ha hecho algo malo uno, un delito, y lo pagamos todos. A mí no me representa", añade otro.

Los vecinos del pueblo murciano no entienden que hasta allí estén llegando "personas encapuchadas". "Es que, no sé a qué vienen aquí", se quejan.

Por ello, durante toda la jornada hemos podido ver a unidades de la Policía y de la Guardia Civil patrullando por las calles. Incluso, desde Valencia se han sumado más efectivos. La Delegación de Gobierno asegura que se mantendrá "todo el tiempo que sea necesario" este dispositivo. Se teme que grupos radicales lleguen de otros lugares de España a la localidad convertida en epicentro de las agresiones xenófobas.

Por el momento, hay un detenido. Aunque habrá más, avisan, porque se está identificando a los agitadores. La ultraderecha continúan llamando a la "caza" de extranjeros con deplorables comentarios en redes sociales. "Os vamos a dar lo que merecéis, del primero al último, tanto a niños de 16 como a personas de 30", dice uno.