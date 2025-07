Los efectos de la DANA en Cataluña: dos desaparecidos, calles anegadas y un hospital cerrado por las inundaciones

Este domingo se reanudaron las labores de búsqueda de dos personas desaparecidas en Barcelona tras el paso de la DANA, sorprendidas por la crecida del río Foix en Cubelles. Equipos de subacuáticos, helicópteros y salvamento marítimo trabajan intensamente en su localización. Un testigo afirma que fueron arrastradas por el agua al cruzar una pasarela de madera. La consellera de Interior, Nuria Parlon Gil, señala que aún no hay denuncias formales, pero confían en los relatos vecinales. Las tormentas han dejado más de 100 litros por metro cuadrado en Cataluña, complicando la situación en el Hospital Comarcal y afectando a numerosos vecinos.

Durante la mañana de este domingo, se han reanudado las labores de búsqueda de las dos personas desaparecidas en Barcelona tras el paso de la DANA. Ambas se habrían visto sorprendidas por la gran crecida del río Foix, en Cubelles, a su paso por Barcelona. Para conseguir localizarlas, trabajan sin descanso y de forma conjunta el grupo de subacuáticos, helicópteros y salvamento marítimo.

Rastrean tanto dentro del agua como en los márgenes del río y de la costa porque, según un testigo, los desaparecidos se vieron, de repente, arrastrados por el agua cuando cruzaban por una de las pasarelas de madera. Serían un adulto y un menor. A vista de pájaro, desde el cielo, podemos empezar a ser conscientes de la magnitud del desastre: el desbordamiento del río Foix ha arrasado medio Cubelles. Porque, en el peor momento de la tormenta, el río bajaba a 200 metros cúbicos por segundo.

Pese a ello, la consellera asegura que, de momento, no se ha puesto ninguna denuncia por la desaparición de dos personas, pero confían en lo relatado por los vecinos. "Hay un testigo que dice que ha visto a dos personas, que pudieron ser arrastradas por la fuerza del río. Los bomberos están trabajando en esta zona", explica la consellera de Interior y Seguridad Pública de Cataluña, Nuria Parlon Gil.

Pero, si ponemos los pies en la tierra, el panorama que nos encontramos no mejora. De hecho, es aún más impresionante. Porque el agua llega hasta las rodillas y hace casi imposible que los vecinos de Cubelles puedan salir de sus casas y, mucho menos, acceder a sus vehículos. "Por aquí no se puede pasar", dice una mujer, que intenta andar medio hundida en el agua que anega su calle. "Mirad, como está el coche, no podemos entrar, porque entra agua dentro", lamenta otra.

"La grúa se va a llevar el coche en estos momentos. Pero este no es el único", explica un hombre que ha perdido su vehículo y que piensa en las decenas de vecinos que están pasando por lo mismo.

Las tormentas han descargado fuerza en el noreste peninsular, dejando más de 100 litros por metro cuadrado en puntos de Cataluña. Solo en Vilafranca del Penedès, el 112 recibió más de 210 llamadas en apenas unas horas. "Una casa que se está inundando", fue uno de los avisos más repetidos.

La situación llegó incluso a complicarse en el Hospital Comarcal, que se vio completamente desbordado. Ha quedado inoperativo y las personas ingresadas han tenido que ser trasladadas a otros hospitales. "No había ni luz, ni agua", asegura un afectado. "Nosotros calculamos un escenario de unas dos o tres semanas para poder restablecer la actividad completa", ha explicado Olga Ferrer, gerente del consorcio Sanitario.

Los Bomberos y Protección Civil continúan ayudando a los vecinos de las zonas afectadas. En Las tormentas han descargado fuerza en el noreste peninsular, dejando más de 100 litros por metro cuadrado en puntos de Cataluña, el viento y el granizo han dejado también un reguero de daños.

"Un aire que casi se cae la farola", aseguran. Y muchas lunas de coches y persianas reventadas por el granizo, en Nules. Son los efectos del azote de un temporal del que a algunos todavía les costará recuperarse