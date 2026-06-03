Calma en Los Garres (Murcia) tras el miedo por un fuego que ya está estabilizado: "Las llamas estaban en la puerta de casa"

¿Por qué es importante? El fuego ha quemado más de 170 hectáreas, pero la buena noticia es que hace menos calor y no sopla el viento. Según ha informado López Miras, "se mantiene un dispositivo de 150 efectivos para asegurar el perímetro y sofocar los posibles conatos".

El incendio en el parque regional de El Valle, en Murcia, que comenzó el martes, ha sido controlado, permitiendo que los vecinos de Los Garres regresen a sus hogares. Aunque las llamas han consumido más de 170 hectáreas, las condiciones climáticas mejoraron, facilitando las labores de contención. Los residentes, en la noche del martes, intentaron proteger sus propiedades y evacuaron a sus familias por precaución. Unos 400 efectivos, incluida la UME, trabajaron en la extinción. Se sospecha que el incendio pudo ser intencionado, con varios focos detectados. Las autoridades continúan esforzándose para evitar que el fuego se reactive.

Tras el miedo de la noche por el incendio desatado la tarde del martes en el parque regional de El Valle, en Murcia, los vecinos han podido volver a sus casas este miércoles. El fuego ya no amenaza a la pedanía murciana de Los Garres, donde han logrado contenerlo, pero sí avanza montaña arriba. Ya ha quemado más de 170 hectáreas, pero la buena noticia es que este miércoles hace menos calor y no sopla el viento. De hecho, brigadas forestales han explicado a laSexta que ya estaría estabilizado, pero no extinguido, lo que podría tardar aún varios días.

Así lo ha confirmado también el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien ha informado en X que "el incendio de Los Garres ya está estabilizado". "Reitero el agradecimiento a todos los efectivos que han participado en las labores de extinción. Se mantiene un dispositivo de 150 efectivos para asegurar el perímetro y sofocar los posibles conatos", ha señalado.

Lo vecinos recurrieron a los cubos contra un fuego que ni mucho menos iban a parar unos cubos. La tarde de este martes corrían para salvar sus vehículos o ayudar a familiares. Las llamabas se veían encima de las casas mientras los vecinos las veían avanzar a cada segundo. "De pronto empezamos a ver las llamas justo a mitad de este solar", ha contado a laSexta Conchi desde su vivienda.

Toda la familia se movilizó para intentar ayudar. "Mi yerno, unos amigos, porque si no entraba el fuego a la casa de mi hija", ha relatado otra vecina. El miedo llevó a las familias a organizar evacuaciones improvisadas. "Cogimos a las mascotas, a los niños y decidimos coger el coche e ir a la zona baja del pueblo y ponernos a resguardo porque literal las llamas estaban en la puerta de casa", ha explicado otra de las residentes de Los Garres.

En esta pedanía murciana los 100 evacuados han vuelto ya casa y muchos lamentan que no se hayan tomado medidas preventivas. "Mira el terreno cómo está, broza y porquería", ha señalado un vecino.

Muchos no han dormido, aunque por la noche las llamas cercanas a las casas estaban neutralizadas. "Han tirado agua para mojar los edificios para que no avanzara, y si no llega a ser por ello, todo esto arde", ha apuntado otro residente.

Entonces la lucha para los bomberos se trasladó a las zonas forestales en una noche dura. Unos 400 efectivos, la UME incluida, han terminado trabajando en la extinción de este fuego del que todavía no se sabe la causa. Aunque sobre el origen, brigadas forestales han señalado a laSexta que podría ser intencionado, ya que hay varios focos y podría tratarse de una persona que ya lo ha intentado varias veces, la última el pasado domingo. Ahora, ya estabilizado, se esfuerzan para asegurar el perímetro y evitar que se reavive.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido