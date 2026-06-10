Las calles cortadas por la visita del papa a Santa Cruz de Tenerife y el recorrido que hará León XIV

Operarios colocan banderolas en las calles de Santa Cruz de Tenerife con motivo de la visita del Papa León XIV a Canarias

La última parada del papa León XIV en España tiene lugar en Santa Cruz de Tenerife, después de pasar por Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona y Madrid. Estas son todas las restricciones al tráfico durante su paso por las islas.

En un vuelo muy breve se desplazará el papa León XIV, de visita en España, entre Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, a donde llega el viernes 12 de junio pasadas las 09:00h de la mañana. Esta isla es la última parada de la primera visita papal en 15 años, y donde pasará sus últimas horas —sin hacer noche— antes de regresar a Ciudad del Vaticano.

En Tenerife, León XIV tiene previsto reunirse con migrantes en el centro Las Raíces, para después hacerlo con las realidades de integración de los migrantes en la plaza del Cristo de La Laguna. Santa Cruz de Tenerife también tendrá su santa misa, a las 12:15h en el puerto, antes de que tenga lugar la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional Tenerife Norte-Los Rodeos, donde saldrá en avión de vuelta a Roma.

Pero aunque sean pocas horas, Tenerife vivirá un intenso día de actividades que afectarán, como ha hecho en las otras ciudades de la visita, a la movilidad. "Santa Cruz está preparada para afrontar un evento histórico como es la visita del pontífice. Nuestro municipio dejará patente en los próximos días su capacidad de organización, como lo ha hecho en anteriores ocasiones", ha asegurado el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez.

El dispositivo especial de movilidad por la visita del papa a Santa Cruz de Tenerife implica cortes tanto dentro de la ciudad como en los accesos a la misma. Desde las 3:00h de la madrugada del viernes 12 de junio, estará cortada la TF-4 en sentido de entrada, mientras que para la salida se habilitará un carril sentido sur de salida, abierta a tráfico restringido. Desde las 9:00h de la mañana el corte en la TF-4 será total.

La zona en la que se celebrará el acto principal estará cortada desde la TF-4, a la altura de la glorieta de Juan Sebastián Elcano, incluidas las avenidas Constitución, Marítima y Francisco La Roche, hasta el monumento de La Victoria. Los cortes estarán en vigor desde las 6:00h de la mañana hasta las 17:00h. Además, también estará cortada la:

📍Avenida Manuel Hermoso Rojas, en sentido ascendente, entre Alcalde José Emilio García Gómez y avenida de la Constitución, entre las 6:30h y las 17:00h → Estará abierta al tráfico la calle Alcalde José Emilio García Gómez, en sentido descendiente, hacia la glorieta Juan Sebastián Elcano

Desde las 10:00h y hasta las 12:30h, aproximadamente, estarán cerradas:

📍 Avenida Manuel Hermoso Rojas

📍Alcalde José Emilio García Gómez

📍Áurea Díaz-Flores Hernández

📍Avenida La Salle

📍Galcerán

📍Méndez Núñez

📍El Pilar

📍Villalba Hervás

📍La Marina

📍Plaza España

📍Avenida Marítima

📍Glorieta de Hacienda

📍Avenida de la Constitución

📍Vía de servicio Los Llanos

📍Entrada al Muelle

⛔ Desde las 00:05h de la madrugada, se procederá a la retirada de los vehículos aparcados en las calles Áurea Díaz-Flores Hernández, plaza Poeta Luis Feria, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina, Plaza de España y avenida Marítima.

Entre las 13:00h y las 14:00h, también permanecerán cortadas:

📍Salida del muelle

📍Vía de servicio Los Llanos

📍Avenida de la Constitución

📍Glorieta Tres de Mayo El Cabo

📍Túnel Tres de Mayo

📍TF-5

Estos cortes obligarán al desvío del tráfico de los accesos por la calle José Hernández Alfonso y avenida La Salle al túnel Ingeniero Amigó de Lara por la avenida de Buenos Aires y la calle Calderón de la Barca, respectivamente.

Zonas de prohibición de aparcamiento⛔

Desde las 00:05h hasta que terminen los eventos, no se podrá aparcar en las siguientes vías:

📍Áurea Díaz-Flores Hernández

📍Leoncio Rodríguez (lateral de la plaza Poeta Luis Feria)

📍Cervantes (lateral de la plaza Poeta Luis Feria)

📍José Rodríguez Ramírez

📍Méndez Núñez

📍El Pilar

📍Villalba Hervás

📍La Marina

📍Plaza del Cabildo

📍Avenida Marítima (lateral del Cabildo, plaza Europa y edificio de Hacienda)

📍Avenida Tres de Mayo en sentido ascendente

📍Adán Martín Menis

📍Ermita de Regla

📍Víctor Zurita Soler

📍Avenida José Martí

📍Frente al intercambiador de autobuses

📍 Parking del Parque Marítimo

📍Parking del Palmetum

📍Parking de la plataforma interior de la Avenida Marítima → No se puede aparcar desde el 7 de junio a las 15:00h

📍Calle Robayna

📍Jesús y María

📍Pérez de Rozas

📍Proximidades del edificio de la Presidencia de Gobierno, en la avenida Bravo Murillo y José Manuel Guimerá

Cambios en el transporte público

La visita del papa León XIV a Tenerife, aunque breve, también supondrá modificaciones en el transporte público:

Las líneas de Anaga (910, 916, 917, 945, 946 y 947) tendrán como inicio y final la parada de Muelle Norte

Habrá un servicio de lanzadera entre el intercambiador y Muelle Norte en ambos sentidos, retomándose la ruta por la Rambla de Santa Cruz en lugar de por la avenida Marítima

en ambos sentidos, retomándose la ruta por la Rambla de Santa Cruz en lugar de por la avenida Marítima Desde las 6:00h, la última parada del tranvía será en la calle Ángel Guimerá

Desde las 10:30h, la última parada del tranvía será en la plaza La Paz

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