Los cortes de tráfico y calles afectadas de Las Palmas de Gran Canaria en la visita del papa León XIV

Desde Barcelona, el papa León XIV volará a Las Palmas de Gran Canaria, a donde llegará el jueves a las 10:50h de la mañana. Algunas zonas de la ciudad estarán cortadas ya desde el miércoles 10 de junio.

El papa León XIV visita España por primera vez y lo hace pasando por cuatro grandes ciudades: después de Madrid, de donde ha salido la mañana del martes, pasará un día y medio en Barcelona antes de volar a Canarias. Sobre las 10:50h del jueves 11 de junio, el pontífice aterrizará en la base aérea de Gando, en Gran Canaria, para comenzar su agenda por la isla, con encuentros con migrantes, obispos y una santa misa.

Y como ha ocurrido en la capital española y en la Ciudad Condal, Las Palmas de Gran Canaria vivirá unos días de intensidad, con una serie de dificultades en cuanto a la movilidad: la visita del papa a la ciudad canaria ha obligado a establecer una serie de cortes de tráfico, desvíos y restricciones de aparcamiento en diferentes puntos, especialmente en Triana-Vegueta y en Siete Palmas, así como en parte de los itinerarios de los desplazamientos de la comitiva pontificia. Es, por eso, importante planificar cualquier movimiento y en la medida de lo posible, recurrir al transporte público y evitar desplazarse en coches privados.

Prohibido aparcar desde el miércoles 10 de junio

Aunque León XIV no aterriza en Las Palmas de Gran Canaria hasta el jueves, las prohibiciones de aparcamiento en algunas zonas están vigentes desde la mañana del 10 de junio, concretamente en las siguientes calles:

📍Fuente, entre Muro y Terrero

📍Losero

📍Miguel de Cervantes, entre Francisco Gourié y GC-1

📍GC-110 (carretera del centro), en ambos sentidos, entre la rotonda de El Batán y la avenida Rafael Cabrera

📍Don Bernardino Correa Viera, entre San Diego de Alcalá/incorporación GC-110 y Álamo

📍Juan de Quesada

📍Pelota, entre Alcalde Díaz Saavedra Navarro y Mendizábal

📍Mendizábal, entre Pelota y los mercadillos municipales

📍Mercado de Vegueta, fachada hacia el Teatro

📍Castillo, entre Luis Millares y Sor Jesús

📍Luis Millares, entre Castillo/Doctor Chil y Santa Bárbara

📍Doctor Chil, entre Reloj y Luis Millares

📍Alcalde Francisco Hernández González entre Juan E. Doreste y Doctor Chil

Además, en la zona de Siete Palmas también están previstos cortes desde las 20:00h del 10 de junio, concretamente en las calles:

📍Fondos de Segura

📍Manzanilla, en sentido ascendente, entre Culantrillo y Las Borreras

Jueves 11 de junio: visita del papa a Las Palmas de GC

A partir de las 7:00h de la mañana del jueves 11 de junio, con posibles modificaciones en función de las necesidades, estarán cortadas las siguientes calles:

📍 Avenida Rafael Cabrera, el tramo desde la salida 4 desde la GC-1 en sentido norte hasta Miguel de Cervantes

📍Francisco Gourié, en el tramo entre Munguía y Miguel de Cervantes

📍Doctor Verneau

📍Reyes Católicos, en el tramo entre Alonso Quintero y Doctor Chil

📍Alcalde Francisco Hernández González, entre Juan E. Doreste y Doctor Chil

📍Pelota, entre la avenida Alcalde Díaz Saavedra Navarro y Mendizábal

📍San Nicolás, entre la avenida Primero de Mayo y Muro

📍Malteses

📍Losero

📍Miguel de Cervantes, desde la Avenida Marítima en sentido sur hasta la avenida Rafael Cabrera

📍Incorporación de la GC-11 en sentido Las Palmas, desde la rotonda de El Batán (antigua prisión)

📍GC-11 en sentido Las Palmas, entre el PK 8+000, el desvío de la avenida Primero de Mayo y la avenida Rafael Cabrera

📍Mesa de León

📍El Progreso

📍Incorporación a la GC-110 en sentido Las Palmas, desde la GC-197 (rotonda de San Juan)

📍Juan de Quesada

📍Obispo Codina

📍Reloj

📍Parking Mercado de Vegueta

📍Avenida Primero de Mayo, entre Buenos Aires y San Nicolás

Para la llegada del papa, desde las 12:00h del jueves 11 de junio, estará cortada también la📍GC-1 (Avenida Marítima), en sentido norte, hasta la zona del teatro. Las restricciones de tráfico en Triana-Vegueta no quedarán levantadas hasta que la comitiva papal abandone la isla, lo que se espera que ocurre a mediodía del viernes.

Después, el mismo jueves, el papa se trasladará a la zona de Siete Palmas para la celebración de la misa, provocando nuevos cierres de vías durante la mitad de la tarde, especialmente en la circunvalación y en el entorno de la plaza de las Ranas y la de Santa Ana. En Siete Palmas, está programado el cierre de todo el entorno del Estadio de Gran Canaria y del Gran Canaria Arena. Así pues, desde las 9:00h de la mañana del jueves 11 estará cerrado prácticamente todo el tráfico en las siguientes vías:

📍Avenida Pintor Felo Monzón, en sentido ascendente, entre las rotondas de Doctor Valeriano GArcía Vilela y Doctor Manuel Paradas Farinós

📍Avenida Hoya de la Gallina, entre las rotondas de Doctor Luis Navarro Pérez y Doctor Manuel Paradas Farinós

📍Pasarela, en sentido cementerio, entre las rotondas de Almatriche y Doctor Luis Navarro Pérez

📍Avenida Pintor Felo Monzón, en sentido descendente

📍Avenida Hoya de la Gallina, entre la rotonda Doctor Manuel Parada Farinós y Lomo San Lázaro

📍Incorporación a la avenida Hoya de la Gallina, desde la rotonda Doctor Luis Navarro Pérez

📍Lomo San Lázaro, en sentido ascendente, entre Fondos de Segura y la rotonda Doctor Valeriano García Vilela

📍Las Borreras, en sentido descendente, entre Fondos de Segura y la rotonda Doctor Luis Machado Martinón

📍Avenida Hoya de la Gallina, en sentido cementerio, entre Lomo La Plana y la rotonda Doctor Luis Navarro Pérez

📍Carretera de los Tarahales, en sentido ascendente, entre Lomo San Lázaro/carretera del Norte y Lomo La Plana

📍Juan Gutemberg, en sentido Siete Palmas, entre Isaac Newton y Hermanos Lumière

📍Hermanos Lumière, en sentido Siete Palmas

Para favorecer que el desalojo del evento se realice en transporte público, también se prevén restricciones desde las 19:00h del jueves 11 de junio en las siguientes calles:

📍Lomo San Lázaro, entre Alférez Provisional y la carretera de Los Tarahales

📍GC-300 Lomo Cuesta Blanca, en sentido ascendente, entre la rotonda de La Guillena y la de Almatriche

Zonas donde está prohibido aparcar el jueves

Asimismo, el jueves 11 de junio estará prohibido aparcar en las siguientes calles:

📍Agualatente, entre Azuaje y Arinaga

📍Azuaje

📍Arguineguín, entre Ariñez y Azuaje

📍Arinaga, entre Agualatente y Agaete

📍Agaete, entre Arinaga y Artenara

📍Fondos de Segura

📍Avenida Pintor Felo Monzón

📍Lomo San Lázaro, entre Fondos de segura y la rotonda Doctor Valeriano Vilela

📍Curva Hoya del Enamorado hasta la avenida Hoya de la Gallina

📍Rotonda de la avenida Pintor Felo Monzón con GC-3

📍Cualquier cebreado y arcén de rotondas de la GC-310 en la avenida Pintor Felo Monzón y la carretera de Almatriche

📍Vial de acceso al cementerio municipal de San Lázaro

📍Avenida Hoya de la Gallina, entre la avenida Pintor Felo Monzón y Lomo La Plana

Zonas que podrían cortarse si la afluencia lo exige

Aunque a priori estas zonas no están cortadas, el Ayuntamiento tiene previsto un plan alternativo de cierres en algunas vías si la afluencia de gente y las condiciones de movilidad lo requieren. Este 'plan B' implicaría el corte de las siguientes vías:

📍Ocaso

📍Madreselva, en sentido avenida Pintor Felo Monzón, entre Manzanilla y Avenida Pintor Felo Monzón

📍Bambú, entre Drago y la avenida Pintor Felo Monzón

📍Trópico, en sentido avenida Pintor Felo Monzón

📍Las Borreras, entre Manzanilla y Lomo La Plana

📍Lomo San Lázaro, entre Fondos de Segura y Lomo La Plana

📍GC-340 - Carretera El Cardón/Tamaraceite, en sentido Tamaraceite

📍Avenida Pintor Felo Monzón, en sentido ascendente

📍Lomo La Plana, entre la carretera de Los Tarahales y la avenida Hoya de la Galina

📍Lomo San Lázaro, entre Hoya del Enamorado y Lomo La Plana

📍GC-310 - Carretera de Almatriche, en sentido Siete Palmas, entre el cruce GC-308 y la rotonda de Almatriche

A partir de las 7:30h de la mañana del viernes 12 de junio, para el traslado de la comitiva que acompaña al papa León, estará cortada la GC-1 (Avenida Marítima) en sentido sur, desde el Teatro hasta el recorrido de salida hacia el sur de la isla.

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