La calle opina | Y tú, ¿qué rostro elegirías para mostrar en los nuevos billetes de euro?: "Pondría a Wyoming en los de 500"

EL BCE cambia la cara de los billetes de euro y ha propuesto diez diseños a votación. Más Vale Tarde presenta a los españoles sus propias propuestas, con Ferrán Torres, Torrente o Chiquito de la Calzada, y recoge sus sugerencias.

El Banco Central Europeo ha propuesto diez diseños para elegir cómo serán los nuevos billetes de euro. Entre ellos encontramos pájaros o personalidades como Cervantes o Marie Curie.

Más Vale Tarde ha salido a la calle para compartir con los españoles estos diseños. Algunos aseguran que "son muy feos", mientras que una mujer señala que "parecen cromos".

El programa también le ha mostrado sus propias propuestas, con personajes icónicos como Rosalía, Ferrán Torres, Rafa Nada, Antonio Banderas, Torrente o Chiquito de la Calzada.

Otros hacen sus propias sugerencias y un chico propone que aparezca la cara de Wyoming en los billetes de 500 euros. Otro colocaría una paella en el billete de 200 euros y un chico, directamente, a su madre: "Es mi ídolo".

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