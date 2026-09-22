Contra los bulos de la ultraderecha, periodismo: ni laSexta regala "fusiles de juguete" ni los encapuchados que apalizan migrantes que delinquen en Ceuta son "moros"

Los detalles Marina Valdés, autora de la exclusiva sobre un grupo violento que actúa contra migrantes que delinquen en Ceuta, desmiente uno por uno los bulos lanzados por el agitador ultra Javier Negre.

La crisis en Ceuta ha sido aprovechada por agitadores de ultraderecha para difundir falsedades en redes sociales. Javier Negre, uno de ellos, ha acusado a laSexta de manipular un reportaje sobre encapuchados que atacan a migrantes en Ceuta. Sin embargo, laSexta ha confirmado la veracidad del contenido emitido. Marina Valdés, autora del reportaje, ha desmentido las afirmaciones de Negre en "Más Vale Tarde". Los encapuchados, identificados como ceutíes antifascistas, utilizan armas de balines, no de juguete. Vecinos han confirmado la presencia de este grupo en la ciudad. Toda la información sigue disponible en la web de laSexta.

La crisis en Ceuta también está siendo caldo de cultivo para bulos de los agitadores de ultraderecha que se dedican a esparcir mentiras en las redes sociales. Uno de ellos es Javier Negre, que ha acusado a laSexta de manipular y falsear un reportaje exclusivo sobre los encapuchados violentos que apalizan a migrantes que delinquen en Ceuta. Sin embargo, todo lo que se emitió en laSexta es verdad y el contenido está disponible tanto en la web como en Atresplayer.

Marina Valdés, autora de esta información exclusiva, ha desmentido uno por uno en Más Vale Tarde los bulos de Negre. El agitador ha afirmado en X que "la 'Secta' compra a dos moros para que finjan ser 'nazis' y les da dos AK-47 de juguete para hacerlos pasar por 'cazadores de migrantes' y lo venden como exclusiva".

Marina Valdés desmiente los bulos sobre el reportaje de los encapuchados de Ceuta que apalizan a migrantes que delinquen

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Como ha explicado Valdés, los encapuchados a los que Negre llama "moros" son ceutíes de un barrio de la periferia de Ceuta y la voz que se escucha en los vídeos no es la real, ya que pidieron ocultarla. Tampoco son "nazis", sino que se describen como antifascistas.

En lo que respecta a las armas que aparecen en el reportaje, no son fusiles "de juguete", sino armas de balines o aire comprimido. También emplean porras y cuchillos. Por supuesto, laSexta tampoco les proporcionó dichas armas.

Una AK-47 de aire comprimido, pistolas de balines o cuchillos: las armas de la patrulla de encauchados que "actúan" contra los migrantes en Ceuta

Tal y como contaron los encapuchados, van armados para agredir a los migrantes que delinquen y con ellas han realizado varias actuaciones desde el segundo día de la entrada masiva. En la mayoría de los casos, primero actúan y luego, en todo caso, avisan a la Policía.

"Buscan antes un cigarro que un trozo de pan": la violenta patrulla de encapuchados de Ceuta asegura que solo pega "a quien lo merece"

A raíz de la emisión de esta exclusiva, varios vecinos han confirmado que han visto a este grupo violento actuar en las calles de la ciudad autónoma. Incluso han comentado que reconocen a los integrantes del grupo.

Finalmente, aunque el agitador sostiene que el reportaje se ha eliminado porque, según él, es un bulo, toda la información está publicada.

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