Brutal paliza de unos agentes de seguridad a una pareja que acudió al concierto de Yurena: "Nos dijeron: 'Os vamos a matar, maricones"

Los detalles Adrián, víctima de la agresión, ha contado a laSexta que la agresión comenzó sin mediar palabra. Una vez había acabado la actuación en Madrid, sintieron un empujón por la espalda.

Adrián y su pareja fueron brutalmente agredidos por agentes de seguridad durante un concierto de Yurena en Madrid. La pareja, aún en shock, relató a laSexta que fueron víctimas de ataques físicos y verbales, incluyendo amenazas homofóbicas. Tras el concierto, mientras permanecían en la pista, fueron atacados por la espalda, tirados al suelo y golpeados con porras. Un testigo informó que los agentes intentaron impedir que grabaran el incidente, lo que desató más violencia. La pareja muestra lesiones visibles y planea presentar una denuncia, aunque la Policía Nacional no ha registrado detenidos ni lesiones.

Unos agentes de seguridad propinaron una brutal paliza a una pareja que asistió al concierto de Yurena de este viernes en Madrid. Adrián y su pareja continúan en shock tras sufrir esa agresión brutal física y también verbal, según ha contado la víctima a laSexta: "Nos dijeron: 'Maricones de mierda, os vamos a matar'".

Una vez terminado la actuación, ellos seguían en la pista cuando sintieron un agarrón por la espalda. Tras ello, les tiraron al suelo y comenzaron los golpes. "Muy rápidamente empezaron a pegarles, sin mediar palabra. Uno sacó la porra y se lió a porrazo limpio", ha señalado un testigo de lo ocurrido.

En el vídeo principal que acompaña a la noticia, se ve cómo uno de los agentes llega a tirarles el móvil al suelo para que no graben nada, desatando una segunda trifulca donde se vivieron momentos de auténtico pánico, especialmente cuando oprimieron el cuello a una de las víctimas, mientras tenía la cara contra el suelo.

La pareja de Adrián muestra ahora las marcas que tiene por el cuerpo de los porrazos que recibió en una agresión en la que la violencia fue brutal. "Vinieron lanzándose con las piernas en el aire, a patadas", ha denunciado un testigo, mientras que Adrián ha contado que tiene "el pie derecho y la rodilla izquierda fatal y el labio roto".

En laSexta, hemos intentado ponernos en contacto sin éxito con el recinto y con la empresa de seguridad. Por su parte, la Policía Nacional no ha registrado lesiones ni detenidos, pero Adrián y su pareja presentarán una denuncia en comisaría.

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