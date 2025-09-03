Los bomberos de Madrid protestan para exigir un convenio digno: "Tragsa ha vuelto a mostrar una inmovilidad total"

Los detalles Tras la oleada de incendios forestales de este verano, los bomberos piden mejoras en sus condiciones laborales y salarios. Los bomberos de Madrid han protestado este miércoles para exigir un convenio digno y han apuntado a Tragsa por su "inmovilidad total".

Este miércoles los bomberos de Madrid han salido a la calle para mostrar su descontento tras haber pasado uno de los veranos más complicados de su vida. Rafael Fernández, bombero forestal, ha comentado en Al Rojo Vivo que se han concentrado frente al ministerio de Hacienda porque "Tragsa, después de la reunión que tuvimos la semana pasada, ha vuelto a mostrar una vez más una inmovilidad total frente a nuestras reivindicaciones".

"Nos dice que no va a mover un dedo, que no va a solicitar ningún permiso al ministerio de Hacienda para poder abrir una vía de diálogo y poder hacer un convenio colectivo o un aumento de la masa salarial para mejorar nuestros salarios", indica Fernández.

Por ello, el bombero ha hecho hincapié en que no les quedas otra que "seguir en la lucha y seguir peleando por lo que creemos que este colectivo de bomberos forestales se merece".

Así, Fernández ha insistido en que ellos entienden que "el Gobierno regional tiene la mayor responsabilidad ya que es quien externaliza y entrega a Tragsa este servicio como empleadora". "No entendemos que se pueda dar a una empresa que según ella no tiene los medios ni la formas necesarias para negociar un convenio", ha añadido.

El bombero forestal ha criticado que no se pueden quedar "en una indefensión jurídica como en la que estamos ahora mismo arrastrando desde el año 2012". "Entendemos que el Gobierno regional tendrá que, o bien buscar otra empresa que lleve este servicio, o lo mejor sería que sea ella misma la que lleve la contratación de todos los bomberos forestales", ha señalado.