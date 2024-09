Este fin de semana, más de 30.000 aspirantes a las oposiciones de RTVEy la Guardia Civilse encontraron con una amarga sorpresa: un error de etiquetado y una filtración han impedido que muchos de ellos realicen el examen para el que se habían preparado intensamente. Este incidente ha dejado a numerosos opositores con sueños frustrados y plantea una pregunta urgente: ¿son las oposiciones un sistema obsoleto en la actualidad?

Expertos en recursos humanos y educación señalan que el modelo de oposiciones en España, que no ha cambiado desde 1918, presenta múltiples fallos. Su enfoque en la memorización de contenidos amplios no solo es ineficaz, sino que también ignora habilidades críticas como la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Además, esta metodología excluye a muchos aspirantes que, debido a la intensa carga de estudio, no pueden compatibilizar la preparación con un empleo, lo que resulta en años sin ingresos. Esta situación afecta particularmente a aquellos que no cuentan con un respaldo económico familiar.

El modelo actual, de origen francés, es compartido por varios países europeos, especialmente en el sur del continente. Sin embargo, en contraste, el modelo anglosajón propone un enfoque más integral que considera no solo la titulación, sino también la experiencia laboral y las cualidades personales. Este método, utilizado en países como Alemania, Reino Unido y los países nórdicos, implica un proceso de selección más exhaustivo, incluyendo pruebas psicotécnicas y de personalidad, lo que reduce la cantidad de candidatos por plaza.

Desde 2021, el Gobierno español ha comenzado a legislar cambios hacia este modelo más moderno, alineándose con las directrices de la Oficina Europea. Este nuevo sistema de selección contempla tres fases: una prueba psicotécnica y telemática, una prueba de conocimiento específica para cada oposición, y un caso práctico que evalúa las capacidades del candidato en situaciones reales. Un proyecto piloto basado en estas pautas ya se ha implementado para los puestos en la Generalitat Valenciana.