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Atraco a mano armada

Bea de Vicente, sobre la cómplice de un atraco en Barcelona buscada por los Mossos: "Parece el eslabón débil pero suelen aplicar la ley del silencio"

La abogada sostiene que los ladrones son profesionales, ya que "deformaron su cuerpo con monos, de manera que impiden las mediciones antropométricas para identificarles".

Bea de Vicente comenta el atraco a una joyería de Barcelona
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Los Mossos d'Esquadra buscan a un grupo de tres hombres que atracó, pistola en mano y a plena luz del día, una joyería de 'compro oro' en Barcelona. Además de a los ladrones, buscan también a una mujer que sospechan que podría ser cómplice, ya que les abrió la puerta del establecimiento y se fue en cuanto ellos entraron.

A diferencia de los tres atracadores, la mujer llevaba la cara descubierta, por lo que podría ser la más fácil de identificar y localizar. Sin embargo, Beatriz de Vicente ha comentado en Más Vale Tarde que, si finalmente la detienen la primera, aprovechar la baza de la cómplice "no es tan fácil", ya que "quizá es poner su vida en peligro".

"Aparentemente es el eslabón débil de la cadena, pero en este tipo de bandas, si eres cómplice, sueles guardar la ley del silencio porque, si no, las consecuencias suelen ser letales", ha explicado la abogada y criminalista.

De Vicente ha añadido que los ladrones "son profesionales porque han deformado su cuerpo con esos monos, de manera que impiden las mediciones antropométricas para identificarles".

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