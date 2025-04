La ayuda recaudada por tres influencers de un millón de euros todavía no ha llegado a los afectados de la DANA

La ayuda de casi un millón de euros que recaudaron el streamerTheGrefg, el fundador de la appBeReal, David Aliagas, y la instagramerVioleta Ferrer, todavía no ha llegado a los afectados por la DANA del 29 de octubre, tal y como informa la Cadena Ser. Ya han pasado seis meses y delos 925.000 euros recaudadosno hay ni rastro.

La razón podría ser su propia decisión de crear nuevas asociaciones, porque estos trámites legales y burocráticos pueden retrasarse más de seis meses.

El resultado de su decisión es que las ayudas todavía no hayan llegado. Ellos instaron a sus seguidores a que les enviaran el dinero porque no se fiaban de las ONG y argumentaron que, si lo hubieran donado a Cáritas o la Cruz Roja, "solo una pequeña parte" habría llegado a los afectados o que no iban a usar "bien el dinero".

En contrapartida, desde Cáritas informan a la Cadena Ser de que ya han entregado el 100% de las ayudas directas de primera necesidad, que fueron las que se emplearon para ayudarles en las primeras semanas tras el temporal.

Además, y como recogen, han creado un plan a tres años para entregar más ayudas directas, cheque comedor o contribuir en la reconstrucción de infraestructuras y del tejido social de la zona para que las ayudas no sean "pan para hoy y hambre para mañana"

El streamerTheGrefg recaudó 125.000 euros, la influencerVioleta Ferrer –con 42.000 seguidores en Instagram- logró alcanzar la cifra de 494.408, gracias a un crowdfunding que inició el 30 de octubre, tan solo un día después de la DANA; y David Aliagas, el fundador de la appBeReal, creó la campaña 'Una copa por Valencia', con la que proponía que se donara el dinero que valía una copa en una discoteca. Él mismo aseguró haber ganado 306.087 euros en donaciones de seguidores.