La Audiencia de Barcelona deniega el recurso y avala la publicación del libro sobre José Bretón

La Audiencia de Barcelona ha ratificado la desestimación de la medida cautelar que pretendía detener la publicación de 'El odio', libro que recoge el testimonio de José Bretón, condenado por el asesinato de sus hijos en 2011. El tribunal rechazó el recurso de la Fiscalía, avalando la publicación ya autorizada por un juzgado de Barcelona. La resolución subraya que la medida cautelar no cumple con la instrumentalidad necesaria, pues no está vinculada a una demanda concreta. Aunque entiende la preocupación del Ministerio Fiscal sobre el derecho al honor y la intimidad de los menores, la legislación no permite acceder a la petición. El libro, escrito por Luisgé Martín y editado por Anagrama, ha generado debate sobre la creación literaria y la revictimización de las víctimas.

La Audiencia de Barcelona ha confirmado la desestimación de la medida cautelar que buscaba paralizar la publicación de 'El odio', el libro que recoge el testimonio de José Bretón, condenado por el asesinato de sus dos hijos en 2011. De este modo, el tribunal rechaza el recursoplanteado por la Fiscalía y avala la publicación de la obra, que ya había autorizado un juzgado de Barcelona.

El auto, al que ha tenido acceso laSexta, considera que la medida cautelar solicitada "no reúne el fundamental requisito de la instrumentalidad". En este sentido, la resolución señala que la petición de frenar la publicación no está ligada a la presentación o el anuncio de una demanda ni contra quién se presentaría. Así, el tribunal considera que no se cumple la finalidad de las medidas cautelares, que es hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en un proceso judicial.

El objetivo de la medida cautelar que se interesaba, a juicio de la Audiencia, no es garantizar la protección de derechos mientras se resuelve una demanda presentada y que se ha adoptado ya la decisión de presentar, sino paralizar la publicación para decidir si se presenta la demanda. "No consta, cuando menos, contra quién iría dirigida la eventual demanda: si contra la editorial, contra el autor del libro, o bien contra los dos", añade el auto.

La Audiencia, no obstante ve "comprensible la sensibilidad del Ministerio Fiscal dadas las circunstancias", al versar la cuestión sobre el derecho al honor, la intimidad, la propia imagen y reputación de los menores, pero comparte la conclusión de la resolución recurrida que, si bien "o se puede ser ajeno a las circunstancias que rodean este incidente ni a la especial protección que merecen las víctimas", la legislación "no contiene mecanismos que permitan acceder a la petición formulada por el Ministerio Público".

En marzo, el Juzgado de Primera Instancia número 39 de Barcelona ya denegó la medida de paralizar cautelarmente la publicación y distribución del libro, escrito por Luisgé Martín y editado por Anagrama. La Fiscalía había solicitado parar la publicación después de que Ruth Ortiz, madre de los niños, pidiera amparo.

El libro, en todo caso, ha abierto un debate sobre la creación literaria y la no revictimización de las víctimas: su autor defiende que 'El odio' no da voz al asesino, sino que "se la quita, niega su explicación de los hechos y le enfrenta con sus contradicciones". La editorial, no obstante, suspendió voluntariamente la distribución tras el recurso de la Fiscalía ahora rechazado.