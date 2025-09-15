Detenido tras atrincherarse con bombonas de butano en su vivienda y amenazar con explotarlas en la Gran Vía de Madrid

Los detalles El hombre, que tenía los brazos ensangrentados, se había atrincherado en un tercer piso de un edificio situado entre la calle Montera y la Gran Vía.

La Policía Nacional ha detenido al hombre que se había atrincherado amenazando con explotar dos bombonas de butano en un edificio de la céntrica Gran Vía de Madrid.

Según ha podido saber laSexta, el hombre tenía sangre en los brazos y se había atrincherado en un tercer piso de un edificio situado entre la calle Montera y la Gran Vía.

Hasta el lugar se desplazaron varios vehículos policiales y ambulancias y, según las fuentes, la Policía había movilizado a un negociador. Han intervenido la Policía Municipal, Samur, Bomberos y finalmente en la detención la Policía Nacional. La boca de metro más próxima al suceso ha permanecido cerrada.

Según ha podido saber laSexta, el entrar la Policía el varón ha lanzado una bombona a la calle y los agentes le han encontrado abrazado a la otra botella amenazando con hacerla explotar. El varón estaba en actitud crítica y, según indican, se ha procedido a reducirle y detenerle.