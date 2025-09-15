Encuentran un segundo cadáver bajo los escombros de la explosión en Vallecas

Equipos de emergencias trabajan en la zona donde se ha producido la explosión en Vallecas

La Policía ha encontrado un segundo cadáver bajo los escombros de la explosión en un edificio del barrio de Vallecas, Madrid, donde hubo al menos 25 heridos, tres de ellos graves. La búsqueda se reactivó tras una denuncia de desaparición ante la Policía Nacional. Bomberos Madrid localizó a esta segunda víctima mortal, un varón, bajo escombros compactados. El sábado, se halló a la primera víctima en un sótano bajo más de un metro de escombros. La explosión fue causada por una "concentración de gases", afectando gravemente una zona del edificio, según el jefe de Bomberos, Carlos Marín.

Tras las labores de desescombro por parte de Bomberos Madrid, finalmente se ha localizado a esta segunda víctima mortal, un varón, bajo una zona de escombros muy compactada.

El pasado sábado los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid localizaron a la primera persona fallecida en un sótano, bajo más de un metro de arena y escombro, en el edificio en el que tuvo lugar la explosión, ubicado en la calle Manuel Maroto del distrito Puente de Vallecas.

La explosión fue causada por una "concentración de gases", y ha afectado a la zona de acceso al portal en las viviendas superiores del edificio en el que se encuentra el bar, según fuentes de la investigación.

El jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Marín, indicó el pasado sábado que el edificio tiene una estructura de hormigón y acero que tiene afectada "gravemente" una región de unos 50-60 m2", pero añadió que "hay que hacer una valoración entera".