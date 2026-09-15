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Los embutidos, incautados

El aeropuerto de Seattle multa a un estadounidense que intentaba entrar con 9 kilos de charcutería del Mercadona sin declarar

El ciudadano estadounidense, que formaba parte de un programa de viajeros de confianza de EEUU, intentó entrar al país con hasta 9 kilos de embutidos del Mercadona. Los productos fueron incautados y él ha sido multado con 500 dólares.

El ciudadano estadounidense, que formaba parte de un programa de viajeros de confianza de EEUU, intentó entrar al país con hasta 9 kilos de embutidos del Mercadona. Los productos fueron incautados y él ha sido multado con 500 dólares.

Un ciudadano estadounidense ha sido multado en el aeropuerto internacional de Seattle tras pillarle con nueve kilos de charcutería del Mercadona.

El hombre, que no había declarado la mercancía, ha sido sancionado con 500 dólares. Entre los artículos que llevaba se encuentran chorizos, fuet, lomo, salchichas de venado y hasta compango para cocinar fabada.

Todo ocurrió cuando los agentes del aeropuerto le eligieron para uno de los registros aleatorios, momento en el que encontraron todos los productos que no había declarado.

El hombre, además, formaba parte de 'Global Entry', un programa de Estados Unidos que le acreditaba como viajero de confianza. Al tratarse de su segunda infracción, se le ha revocado esta acreditación y los embutidos han sido incautados.

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