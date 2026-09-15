Beatriz de Vicente aconseja a los vecinos estafados de Babilafuente que denuncien penalmente: "Puede paralizar desahucios"

La abogada señala que han sido víctimas de una estafa y que, por ese motivo, una denuncia penal podría conseguir establecer una medida cautelar para evitar que tengan que abandonar sus hogares.

23 familias de Babilafuente, en Salamanca, al borde del desahucio. Estos más de 50 vecinos han descubierto ser víctimas de una estafa y, tras años pagando religiosamente el alquiler de su vivienda, podrían tener que abandonarla en muy poco tiempo.

Beatriz de Vicente señala que "parece obvio que han sido víctimas de una estafa inmobiliaria". Aparentemente, la empresa que les alquilaba esas viviendas cerró, pero el administrador de esta habría simulado que la misma seguía existiendo y él se encargaba de percibir el dinero de los alquileres.

El 7% del municipio

Estos vecinos representan el 7% de la población de Babilafuente. La abogada indica que como es algo demostrable, recomienda que lleven a cabo una denuncia por vía penal. "Con esa denuncia, por vía penal, conseguir lo que llamamos una prejudicialidad", añade. De Vicente explica que la SAREB es pública "y por tanto tiene también una visión social". "Con una denuncia en unos juzgados por estafa, intentar una medida cautelar que paralice cualquier tipo de desahucio", indica, "por prejudicialidad penal".

De Vicente tiene la oportunidad de comunicar estas recomendaciones a los vecinos afectados por esta estafa. Ana, una de estas vecinas, que han buscado asesoramiento a través de redes sociales ya que el ayuntamiento del municipio no les ha atendido.

Se han configurado como asociación de vecinos

La abogada confirma con esta vecina que no han podido denunciar y le recomienda que lleven a cabo esa denuncia por vía penal. "Podéis hacerlo sin abogado vosotros como perjudicados", indica. Beatriz señala que deben identificar a la persona o entidad que les ha cobrado sin poder hacer.

"Con eso podéis paralizar cualquier orden de desahucio", añade, "pedir una medida cautelar para paralizarlo". Ana agradece la información de Beatriz y explica que se han configurado como asociación de vecinos, y que les explicaron que era un procedimiento civil "de muchos años y muy costoso", algo que la abogada niega.

"Sois víctimas de una estafa, denunciadlo en penal porque vais a tener la mejor protección posible", concluye, "si un juez coge esa denuncia puede paralizar desahucios, conseguir devoluciones económicas... no lo dudéis".

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