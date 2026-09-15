La angustia de 23 familias de Babilafuente (Salamanca), estafadas y en riesgo de desahucio: "Es una burocracia kafkiana, no sabemos en manos de quién estamos"

Más Vale Tarde habla con varios vecinos de Babilafuente, en Salamanca, donde hasta 23 familias están en riesgo de desahucio a pesar de pagar todos sus recibos. Pagaban alquiler a una empresa cuyo CIF estaba revocado desde 2019.

Hasta 23 familias del pequeño municipio de Babilafuente, en Salamanca, se encuentran en riesgo de desahucio a pesar de que han pagado todos sus recibos. El motivo, que habrían sido estafados.

Desde 2019, el CIF de la empresa a la que pagaban los alquileres de sus casas estaba revocado. A pesar de ello, ha seguido emitiendo contratos de alquiler y cobrando. Ahora, la Sareb se ha hecho con el edificio y no reconoce a sus habitantes como inquilinos, sino como okupas.

Más Vale Tarde ha tenido la oportunidad de hablar con algunos de sus vecinos, que explican que han tenido que buscar asesoramiento legal a través de redes sociales porque "el Ayuntamiento no nos quiso atender ni asesorar".

Ahora están siendo asesorados por una cooperativa de abogados, con los gastos que eso conlleva, y también se han configurado como una asociación de vecinos.

"Esto es una burocracia kafkiana, cruce de emails por todas partes y no sabemos en manos de quién estamos", comenta Ana, una de las vecinas, que explica que a pesar de que las personas afectadas suponen un 7% del censo electoral del pueblo, el alcalde les ha dicho que "es un problema privado y no se hacen cargo absolutamente de nada".

"No sabemos tirar, estamos actuando todo lo mejor posible, luchando por una injusticia, haciéndonos cargo nosotros de absolutamente todo y no hay nadie que dé la cara", apunta otra de las afectadas.

Por otro lado, señalan que corren peligro de que les corten la luz, ya que el contrato estaba a nombre de la empresa que les ha estado cobrando los alquileres con el CIF revocado, mientras que el administrador, que vivía con ellos hasta el sábado, "ha desaparecido y no sabemos dónde está".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.