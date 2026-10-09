Así trabajan los comités de tumores, equipos multidisciplinares que luchan en equipo contra el cáncer

Los detalles Cada paciente es único y merece ser tratado como tal. Y eso lo saben muy bien en los diferentes comités de tumores que encontramos en los hospitales de nuestro país, equipos multidisciplinares que comparten su conocimiento y experiencia para ofrecer el mejor tratamiento.

En laSexta nos trasladamos al Hospital de Ourense para formar parte de un comité de tumores de colon - rectal. Este comité, un equipo multidisciplinar formado por especialistas de todas las especialidades que toman parte en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de colon o rectal, se reúne cada martes para estudiar cada caso y tomar decisiones colegiadas sobre el procedimiento asistencial y el tratamiento más adecuado.

Este comité, clave en la adopción de las decisiones terapéuticas para cada paciente de cáncer de colon o rectal, evalúa cada semana unos 10 casos. El dato no equivale a número de personas, sino que el proceso de un mismo paciente puede ser examinado en más de una ocasión por este organismo, debido a que los diagnósticos y tratamientos del cáncer evolucionan y su proceso asistencial sigue un itinerario cada vez más complejo.

La oncóloga Mercedes Salgado Fernández presidente este comité, que se pone "al servicio de un paciente concreto con todos sus datos" y buscan "las mejores alternativas de diagnóstico o de estrategia terapéutica".

Todo el proceso se inicia en la consulta de Digestivo, donde llega un paciente con un malestar o tras un cribado. Lo recibe Isabel Rodríguez, la digestóloga. Si el diagnóstico es de tumor digestivo, lo traslada al comité.

Ese diagnóstico se confirma con más pruebas, las radiológicas o una endoscopia, con las que buscan lesiones premalignas o pólipos para prevenir el cáncer de colon. Y esas muestras son meticulosamente analizadas, antes y después del Comité. El patólogo le pone nombre y dice en que estadio está.

Un mismo historial médico volverá a ser examinado en más de una ocasión por el comité de tumores. Y todo este equipo multidisciplinar decidirá la mejor estratégica médica frente al cáncer, reafirmando así el valor de la sanidad pública que es necesario proteger.

Los especialistas destacan que el valor de este equipo está en la visión multidisciplinar. Cada profesional aporta su conocimiento y su experiencia, y eso permite decidir el mejor tratamiento para cada paciente.

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