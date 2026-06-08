Así es la temporada de piscinas de verano en Madrid: horarios, precios y ubicación

La mayor parte de las piscinas municipales de la capital están abiertas desde San Isidro y permanecen abiertas durante todo el mes de julio y agosto. Consulta los horarios, precios y localización de los vasos públicos en Madrid.

A falta de varias semanas para que comience el verano astronómico, el meteorológico parece que ya ha llegado a Madrid. Aunque junio entró con temperaturas más frescas, la segunda semana del mes viene acompañada de altas temperaturas, especialmente en los días en los que el papa León XIV visita Madrid. Así, en estos días los madrileños y residentes en la capital ya empiezan a buscar maneras de combatir el calor en la ciudad.

En Madrid, muchas urbanizaciones, especialmente en zonas de ensanche o zonas residenciales más nuevas, ya cuentan con piscinas comunitarias. Sin embargo, la opción de las piscinas públicas sigue siendo una de las más populares en tiempos de calor en Madrid. La mayor parte de las piscinas municipales de Madrid abrieron en torno a San Isidro, sobre el 15 de mayo, aunque algunas lo han hecho al arranque de junio.

En la siguiente tabla puedes consultar dónde están las piscinas municipales de Madrid, así como el horario de uso de los vasos y el precio por utilizar las instalaciones. Además de las municipales, en Madrid existen tres piscinas públicas que dependen de la Comunidad de Madrid, que son las de Puerta del Hierro, la de las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II y la de San Vicente Paúl, en el barrio de Carabanchel. Las de la Comunidad de Madrid tienen un precio más alto que las municipales.

Además de estas, también son de uso público las piscinas de la Universidad Complutense de Madrid, abiertas desde el 3 de junio hasta el 6 de septiembre, aunque son las más caras de todas: para poder acceder, hay que estar registrado en el servicio de deportes de la UCM —si no se cuenta con un correo de la universidad— y adquirir la reserva de plaza para la piscina el mismo día que se vaya a utilizar.

La entrada por día para el personal, alumnado y antiguo alumnado (alumni) de la UCM tiene un precio de 4,5 euros, o de 28 euros para diez baños. No obstante, para los usuarios no vinculados a la universidad, el precio es de 7 euros por día, aunque existe un bono de 10 jornadas por 60 euros.

Fuera de Madrid, también existen muchas piscinas municipales, que dependen de los ayuntamientos de las localidades en las que se encuentran. Pero a estas se suman muchas otras piscinas naturales, muchas de ellas a las que se puede acceder en transporte público.

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