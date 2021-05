"Depende de lo buena que esté", así se expresó Tomás Gimeno, el padre de las niñas desaparecidas en Tenerife, hace años en una entrevista cuando la entrevistadora le realizaba preguntas sobre las mujeres.

"¿Podrías irte a la cama con una chica con las que no has cruzado ni una palabra?", preguntaba la joven, a lo que Gimeno respondía con comentarios un tanto cuestionables: "Tiene que estar limpita, tiene que estar garantizado que no es una yonki".

Pero no son las únicas declaraciones grabadas del padre de Anna y Olivia. En otra entrevista ofrecida hace 10 años, cuando se presentó en 2011 a las pruebas para entrar en un equipo de automovilismo, se definía como un triunfador: "Soy un ganador nato de mentalidad, pero bueno, de ahí a la realidad...".

En todo momento, Tomás Gimeno se mostraba bromista y victorioso, afirmando estar "muy contento, muy orgulloso" de sí mismo, como puede verse en el vídeo que ilustra esta noticia.

Ahora, las esperanzas para dar con alguna pista de las menores están puestas en el buque del Instituto Español de Oceanografía que llegará el domingo a Tenerife para rastrear el área en la que se desplazó Gimeno con la embarcación en la que se le vio justo antes de desaparecer.

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, el móvil de Gimeno ha geolocalizado algunos puntos por los que se movió. El citado buque cuenta con un sónar que puede rastrear el fondo marino a través de un sistema de sondas, un robot que puede sumergirse 2.000 metros, siete cámaras para enviar imágenes en tiempo real y un brazo articulado para extraer objetos.