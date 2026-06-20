Así fue el crimen que ha conmocionado a Gerena: el padre apuñaló en el pecho a su hija tras una discusión y después se ahorcó

El contexto Según las primeras investigaciones, el hombre, de 59 años, habría acabado con la vida de su hija apuñalándola tras una discusión en el domicilio familiar.

La localidad de Gerena, en Sevilla, está conmocionada por el presunto asesinato de una joven de 20 años a manos de su padre, quien luego se suicidó. La Guardia Civil investiga el caso y ha inspeccionado la vivienda para esclarecer los hechos. Según las primeras indagaciones, el hombre, de 59 años, mató a su hija tras una discusión. La madre, al regresar del trabajo, encontró los cuerpos. La alcaldesa, María Tenorio, afirmó que no había antecedentes de violencia. El municipio ha decretado tres días de luto oficial, suspendiendo actos como muestra de respeto hacia la familia.

La localidad sevillana de Gerena continúa conmocionada por el presunto asesinato de una joven de 20 años a manos de su padre, quien posteriormente se quitó la vida. Mientras la Guardia Civil mantiene abierta la investigación, este viernes los agentes han inspeccionado la vivienda en la que ocurrieron los hechos para tratar de esclarecer las circunstancias del crimen.

Según las primeras investigaciones, el hombre, de 59 años, habría acabado con la vida de su hija apuñalándola tras una discusión en el domicilio familiar. Después, intentó suicidarse varias veces hasta conseguirlo ahorcándose.

Fue la madre de la joven, profesora en un centro educativo de la localidad, quien encontró los cuerpos al regresar a casa tras el último día de clase. La alcaldesa de Gerena, María Tenorio, ha confirmado que no existían antecedentes que hicieran prever un episodio de este tipo.

"Ni los Servicios Sociales municipales ni el sistema VioGén tenían constancia de ningún tipo de violencia ni de ninguna alerta", ha señalado. Desde primera hora de este sábado, agentes de la Guardia Civil han permanecido en la vivienda realizando la inspección ocular y recabando pruebas para avanzar en la investigación.

La conmoción se ha extendido por todo el municipio, donde vecinos y familiares siguen tratando de asimilar lo ocurrido. El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y ha suspendido todos los actos y celebraciones previstos para este fin de semana como muestra de respeto y condolencia hacia la familia de la víctima.

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