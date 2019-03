Así describe la Fiscalía cómo asesinó 'el ángel de la muerte' a sus víctimas: "Le inyectó aire en el sistema circulatorio"

"Le inyectó con una jeringuilla gran cantidad de aire en el sistema circulatorio a través de la vía que tenía colocada en el brazo. Como consecuencia de ello, la paciente entró en parada cardio-respiratoria, falleciendo", señala el escrito de la Fiscalía en el caso de Beatriz López Doncel, acusada de matar a dos pacientes en un hospital de Alcalá de Henares.

Beatriz López Doncel, enfermera de un hospital de Alcalá de Henares lleva en prisión provisional desde 2017, cuando fue detenida por la Guardia Civil, que espiaba sus movimientos con una cámara de vigilancia.

"Los hechos expuestos son consecutivos de dos delitos de asesinato. De los referidos delitos es responsable en concepto de autor la acusada", dice el escrito de la Fiscalía.

Por esos delitos, la Fiscalía pide "por cada delito la pena de 20 años de prisión, e inhabilitación absoluta durante la condena".

La auxiliar de enfermería fue detenida en agosto de 2017. La Policía le seguía la pista y la consiguió identificar gracias a su modus operandi: personas mayores, casi a punto de salir del hospital, que fallecían repentinamente por las tardes.

Los médicos empezaron a sospechar y la policía colocó cámaras en las habitaciones, que la pillaron en acción. A pesar de esas pruebas, su familia sigue defendiendo su inocencia.

Un enfermero explicaba en Expediente Marlasca en qué consiste la embolia gaseosa masiva que habría utilizado Beatriz López para matar a al menos dos pacientes. Para llevarla a cabo, habría que inyectar 50 centímetros cúbicos de aire en vena, algo muy complicado si no se hace a través de una vía.

Los agentes de Policía que investigan a Beatriz López por los crímenes en el hospital piensan que "el vídeo no miente". Las imágenes captadas por la cámara de seguridad desvelan que "no entra ni sale nadie más" de la habitación a la hora en la que se produjo la inyección de aire. Además, durante los meses que estuvo de baja, no hubo muertes de este tipo.