Ahora

Violencia de género

Argentina sale a la calle contra los feminicidios tras la muerte de una joven de 14 años: "Ni una menos"

Los detalles La joven de 14 años dijo que había quedado con el novio de su madre, ahora detenido. Su presunto asesino intentó violarla y después la mató y descuartizó, dejando sus restos en un descampado.

Personas participan en una movilización convocada por el movimiento feminista Ni Una Menos.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Miles de argentinas se han movilizado en ciudades de todo el país en un nuevo aniversario del movimiento 'Ni una menos', con consignas contra el Gobierno de Javier Milei y pedidos de justicia por el reciente feminicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años cuyo caso ha conmocionado a la sociedad.

Multitudes compuestas de manera mayoritaria por mujeres se han reunido con pancartas y banderas en las inmediaciones del Congreso Nacional en la ciudad de Buenos Aires, así como en las zonas céntricas de importantes urbes como San Miguel de Tucumán, Rosario, Córdoba y Mar del Plata.

Mujeres de todas las edades han colmado las calles para reclamar contra la Justicia, el Ejecutivo y el Parlamento, algunas de ellas con mensajes como: "Cada 31 horas un varón mata una piba (chica). Estamos hartas".

"Que la muerte de mi nieta no haya sido en vano", ha pedido la abuela de Agostina Vega. Esta joven desapareció el 23 de mayo tras decir que había quedado con el novio de su madre para hacerle una sorpresa a su progenitora. Su presunto asesino, ahora detenido, intentó violarla y después la mató y descuartizó, dejando sus restos en un descampado.

Mientras el presidente del país, Javier Milei, no reconoce la violencia machista, una mujer es asesinada cada 30 horas en Argentina.

"Estamos ante un Gobierno nacional que pone en retroceso muchos de los logros del movimiento feminista en los últimos años", ha dicho la economista y referente feminista Luci Cavallero desde el centro de la protesta en Buenos Aires.

Las organizaciones feministas han denunciado que desde la asunción de Milei, en diciembre de 2023, las partidas presupuestarias destinadas a la prevención y erradicación de la violencia de género fueron recortadas y las áreas que se ocupaban del diseño y ejecución de las políticas públicas fueron desmanteladas o cerradas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Un general asegura que la UCO avisó a la cúpula de la Guardia Civil de que Leire Díez "tenía control" sobre la directora
  2. La UCO concluye que el 'one' al que se refiere Leire Díez "solo" puede ser Pedro Sánchez
  3. David Sánchez niega que interviniera en la creación y adjudicación tanto de su plaza como en la de su amigo
  4. Muere un casco azul serbio y dos españoles resultan heridos leves en un ataque en el sur de Líbano
  5. Los bomberos se solidarizan con los profesores de Valencia en una nueva jornada de manifestaciones: "La educación también salva vidas"
  6. La visita de León XIV a España, en cifras: más de 20.000 voluntarios, un Bernabéu a reventar y un impacto económico de más de 125 millones