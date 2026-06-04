Argentina sale a la calle contra los feminicidios tras la muerte de una joven de 14 años: "Ni una menos"

Los detalles La joven de 14 años dijo que había quedado con el novio de su madre, ahora detenido. Su presunto asesino intentó violarla y después la mató y descuartizó, dejando sus restos en un descampado.

Miles de argentinas se han movilizado en todo el país en el aniversario del movimiento 'Ni una menos', protestando contra el Gobierno de Javier Milei y reclamando justicia por el feminicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años. Las manifestaciones, lideradas principalmente por mujeres, se concentraron en el Congreso Nacional de Buenos Aires y otras ciudades importantes como Rosario y Córdoba. Las participantes denunciaron la falta de acción del Gobierno y la Justicia ante la violencia machista, destacando que una mujer es asesinada cada 30 horas en Argentina. Desde la asunción de Milei, las políticas de género han sufrido importantes recortes presupuestarios, según las organizaciones feministas.

Miles de argentinas se han movilizado en ciudades de todo el país en un nuevo aniversario del movimiento 'Ni una menos', con consignas contra el Gobierno de Javier Milei y pedidos de justicia por el reciente feminicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años cuyo caso ha conmocionado a la sociedad.

Multitudes compuestas de manera mayoritaria por mujeres se han reunido con pancartas y banderas en las inmediaciones del Congreso Nacional en la ciudad de Buenos Aires, así como en las zonas céntricas de importantes urbes como San Miguel de Tucumán, Rosario, Córdoba y Mar del Plata.

Mujeres de todas las edades han colmado las calles para reclamar contra la Justicia, el Ejecutivo y el Parlamento, algunas de ellas con mensajes como: "Cada 31 horas un varón mata una piba (chica). Estamos hartas".

"Que la muerte de mi nieta no haya sido en vano", ha pedido la abuela de Agostina Vega. Esta joven desapareció el 23 de mayo tras decir que había quedado con el novio de su madre para hacerle una sorpresa a su progenitora. Su presunto asesino, ahora detenido, intentó violarla y después la mató y descuartizó, dejando sus restos en un descampado.

Mientras el presidente del país, Javier Milei, no reconoce la violencia machista, una mujer es asesinada cada 30 horas en Argentina.

"Estamos ante un Gobierno nacional que pone en retroceso muchos de los logros del movimiento feminista en los últimos años", ha dicho la economista y referente feminista Luci Cavallero desde el centro de la protesta en Buenos Aires.

Las organizaciones feministas han denunciado que desde la asunción de Milei, en diciembre de 2023, las partidas presupuestarias destinadas a la prevención y erradicación de la violencia de género fueron recortadas y las áreas que se ocupaban del diseño y ejecución de las políticas públicas fueron desmanteladas o cerradas.

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