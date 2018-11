Ángel Boza, absuelto de robo con violencia en el caso de las gafas: el miembro de 'La Manada' saldrá en libertad

Ángel Boza, de 'La Manada', en el juicio por el robo de las gafas: "Yo sabía que las había sustraído y lo que quería era irme"

Ángel Boza, miembro de 'La Manada' ha asegurado en el juicio sobre el robo de las gafas en Sevilla que sabía que "había sustraído unas gafas": "Lo que quería era irme del lugar y que no me pillasen así que seguí a mi miedo y me fui. Ni tenía intención de atropellar a nadie ni nada por el estilo".

Ángel Boza, condenado a 9 años de prisión por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016, ha admitido en su último turno de palabra que el robo de unas gafas de sol cuando estaba en libertad provisional fue "una gilipollez".