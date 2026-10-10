¿Un alquiler de 20 euros al mes? El ejemplo de Marinaleda como política de vivienda: "Esto es calidad de vida"

Los detalles Las viviendas tienen más de 100m2 y cuentan, además, con patio y garaje. Para obtenerla, solo hay que llevar dos años empadronado en el pueblo y no tener casa en propiedad.

En Marinaleda, Sevilla, un modelo único de vivienda pública permite a los habitantes alquilar casas indefinidamente por solo 15 a 25 euros mensuales. Este pueblo de 2.600 habitantes se enorgullece de no tener especulación inmobiliaria, fondos buitres ni desahucios. Las viviendas, que superan los 100m2 e incluyen patio y garaje, se consideran un derecho, no un negocio. El ayuntamiento construye las casas y las asigna mediante sorteo o a través de un modelo de autoconstrucción. Los solicitantes deben llevar dos años empadronados, no poseer vivienda y no pueden venderla. Este sistema lleva más de treinta años en funcionamiento.

¿Se imaginan tener un alquiler indefinido por 20 euros al mes? En Marinaleda, Sevilla, esto es posible. Allí la vivienda es fundamentalmente pública y el ayuntamiento facilita el acceso a una casa. Hemos ido hasta allí para conocer todos los detalles y comprobar si se podría exportar ese modelo.

Marinaleda es un pueblo de Sevilla de 2.600 habitantes en el que el 30% de las viviendas son públicas. Por ello, presume de no tener ni especulación ni fondos buitres ni un solo desahucio. "La vivienda se entiende como un derecho y no como un instrumento de especulación", afirma su alcalde, Sergio Gómez Reyes. Un lugar donde los vecinos pueden usar las viviendas de manera vitalicia y pagan entre 15 y 25 euros al mes por ellas.

Y no solo eso, sino que también ayudan a construir más. Actualmente se están construyendo dos nuevas promociones de viviendas que estarán finalizadas en un año: "El Ayuntamiento hace de principio a fin la vivienda y cuando se termina se hace el sorteo y entra la persona beneficiaria. Y el otro modelo, que es de autoconstrucción, el Ayuntamiento igualmente pone el suelo o la contratación de oficiales y las personas trabajan en la construcción de esa promoción de vivienda".

Para obtener una, los requisitos son simples: llevar dos años empadronado en este pueblo, no tener vivienda en propiedad y tampoco pueden venderla. Una política con la que llevan más de treinta años. "Te dan una buena casa. Tienes un pedazo de salón, cuatro habitaciones, un baño, una cocina, tu patio grande... Esto es calidad de vida", dice uno de los vecinos.

Además, no es una casa cualquiera. Aunque las habitaciones varían, tienen más de 100m2 y cuentan, además, con patio y garaje.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido