Cada vez más importante
De La Almudena a la sección del jamón: el turismo de supermercado, otra forma de conocer la gastronomía y las costumbres de un país
¿En qué consiste? Este tipo de turismo es cada vez más viral en redes y deja alucinando a todos los que visitan España por, entre otras cosas, la sección de los zumos: "La diferencia con nosotros es muy grande".
Es otro tipo de turismo. Es visitar un país no solo para ver sus monumentos o caminar por sus más emblemáticas calles sino para disfrutar de esos pasillos rellenos de embutidos. De esas zonas de lácteos y refrigerados que es como visitar el Polo Norte. Es no solo sacarse fotos en La Almudena o el Palacio Real sino también grabarse viendo la sección de zumos. Sí, es el llamado turismo de supermercados.
Y es que las personas que visitan España se lo pasan en grande no solo con los monumentos sino también con los supermercados. "Venir al super de otro país es toda una experiencia", dicen.
De lo que más les llama la atención, uno de los productos más típicos del país: "¡Me encanta, tienen una sección de jamón con las patas y todo! ¡En México no hay nada de esto!"
La variedad de jamones les parece de lo más sorprendente, al igual que la sección de zumos: "Los jugos, todo es muy fresco y muy natural, a diferencia con nosotros es muy grande".
Tal es la importancia de este turismo de supermercado que en TikTok hay hasta un 'trend' de influencers.
Claro está, al revés también pasa. Los españoles, cuando viajan al extranjero, también hacen ese turismo de supermercados para deleitarse con lo que más se consume en los lugares que visitan.
Es una forma de conocer la gastronomía y las costumbres de otros países que cada vez más se hace un hueco en el itinerario de cada viaje.
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