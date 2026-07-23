Detienen a un hombre en Palma por tener más de 2.500 archivos de pornografía infantil

Los detalles La Policía Nacional ha atribuido al arrestado la presunta autoría de la subida de este tipo de contenidos. Se han intervenido dispositivos para su posterior volcado y análisis.

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre acusado de corrupción de menores por poseer más de 2.500 archivos de pornografía infantil. La Unidad Central de Ciberdelincuencia, junto al Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos, llevó a cabo la investigación tras detectar intercambio de archivos de explotación sexual infantil en redes 'Peer to Peer'. Se descubrió que el detenido había subido y descargado material pedófilo durante meses, acumulando un total de 230 gigas. Los agentes recuperaron parte de los archivos y se incautaron de dispositivos para su análisis, procediendo a la detención del individuo.

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por la tenencia de más de 2.500 archivos de material audiovisual sobre pornografía infantil. Está acusado de un delito de corrupción de menores.

Tal y como se ha informado en un comunicado, la Unidad Central de Ciberdelincuencia, Grupo II de Protección al Menor de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, solicitó la colaboración del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, como consecuencia de una investigación contra la tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil a través de Internet.

A través del ciberpatrullaje en redes, los agentes conocieron la infracción penal y descubrieron que se estaba cometiendo un intercambio de archivos 'Peer to Peer', con lo que usuarios de todo el mundo comparten entre ellos todo tipo de archivos.

Una vez analizada la información, la Policía Nacional atribuyó al detenido la presunta autoría de la subida de archivos de contenido pedófilo. Se constató también que había realizado numerosas descargas de este tipo de material durante varios meses.

La investigación dirimió que el presunto autor tenía más de 2.500 archivos presuntamente pedófilos que, en total, pesaban unos 230 gigas.

Los agentes del grupo de Delitos Tecnológicos recuperaron parte de los archivos tras analizar los dispositivos intervenidos, para la posterior detención del hombre como presunto autor de un delito de corrupción de menores.

Además, se han intervenido dispositivos y archivos de memoria para solicitar su volcado y análisis.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido