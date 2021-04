Nueva alerta de la Policía Nacional sobre un intento de estafa. Se trata de un mensaje que puedes recibir en tu móvil advirtiendo de que tu cuenta en Caixabank ha sido desactivada y en el que te pidan que sigas un enlace en el que verificar tus datos. "Ignóralo y bórralo". Así de contundente es el consejo de la Policía. "Ni tu cuenta ha sido desactivada ni tienes que poner tus datos personales para verificarla ", advierten.

Este tipo de intento de estafa no es nuevo. Desde la OCU también llevan advirtiendo muchos años sobre el envío de estos mensajes relacionados con supuestas cuentas bancarias en diferentes entidades.

En este caso la afectada es Caixabank. Desde la propia entidad explican todas las claves para proceder si recibes un SMS como el que denuncia la Policía.

¿Qué es el 'smishing'?

Se llama 'smishing' y proviene de la unión entre SMS y phishing. Este tipo de estafa utiliza el envío de mensajes de texto o de mensajería instantánea tipo WhatsApp para engañarte y conseguir que realices alguna acción fraudulenta, explica la entidad.

El objetivo del ciberdelincuente puede ser la obtención de tu información personal, la infección de tu dispositivo, o convencerte para que llames a algún número de teléfono de tarificación adicional, entre otros.

Para conseguirlo, al igual que con los ataques de phishing por correo electrónico, los estafadores utilizan la ingeniería social para hacerte creer que has recibido una reclamación urgente por parte de tu banco, una oferta demasiado buena para ser cierta o el premio de algún concurso en el que no has ni participado.

¿Cómo actuar?

La entidad da varias recomendaciones para evitar ser estafado: