Laia era una feliz niña de 13 años que jamás habría entrado sola a casa de un desconocido, según sus padres. "Estaba totalmente en sus cabales cuando secuestró a mi hija y le hizo lo que le hizo", ha asegurado Sonia López, madre de la menor asesinada en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) en 2018. El 4 de junio de este año, su padre llegó a buscarla a casa de sus abuelos. Pero como no bajó, pensó que podría haberse ido a casa sola.

"Pensé que se había ido a casa porque quería demostrarme que era mayor", ha contado Jordi Alsina en el juicio. Pero allí no la encontró. Jordi volvió sobre sus pasos,e inició la búsqueda en la calle. Pero no llamó al piso de Juan francisco porque pensaba que estaba vacío. "Mis padres me dijeron 50.000 veces que no llamáramos allí, que su madre se estaba muriendo en el hospital. Lo tengo grabado", ha proseguido el padre de Laia.

Mientras, su hermano y su cuñado buscaron en el edificio, con los Mossos. Fueron puerta por puerta, hasta que llegaron al primero primera. "(Juan Francisco) dijo que no sabía nada. Cerró la puerta con absoluta indiferencia", ha apuntado Toni Alsina, tío paterno de Laia. Así, les cerró rápido la puerta; Sereno y sin oler a alcohol, según han asegurado. Pero 20 minutos más tarde volvieron.

En ese momento, Juan francisco les puso mil excusas, hasta que les dejó pasar. "Empecé a inspeccionar las habitaciones. Llegué a una con la puerta cerrada, y en una pared empecé a quitar cosas. Cuando levanté el colchón, vi el cuerpo de mi sobrina", ha señalado Toni durante su intervención ante el juez. Juan Francisco se quedó inmóvil. Según ha añadido Ricardo López, tío materno de Laia, él decía "yo no he sido, yo no he sido".

Un crimen brutal. "La agredió sexualmente y después la mató de una forma absolutamente brutal", ha destacado María José Franco, fiscal en el juicio de Laia. Hoy Sonia, la madre de Laia, lo ha tenido de frente. "Espero que el miedo no te deje vivir nunca más en la vida. Morirse es muy malo, pero morirse contigo encima, oliéndote a ti; con tu peso, a oscuras, es lo peor", le ha Sonia al acusado, y no ha podido contener la rabia .