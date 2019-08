La Junta de Andalucía ha confirmado la detección, hasta ahora, de 71 casos de listeriorisis por el consumo de carne mechada: 46 personas continúan ingresadas, cuatro de ellas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

En concreto, según ha detallado la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud en un comunicado, todos los enfermos hospitalizados se encuentran en centros de Sevilla: 27 en el Hospital Virgen del Rocío (uno en la UCI), cinco en el Virgen Macarena, cinco en Valme (uno en la UCI), uno en San Juan de Dios (en la UCI) y ocho en el Hospital Nisa (uno en la UCI).

Los casos de infección se han registrado, además de los 57 confirmados en la capital andaluza, en Málaga (3), Huelva (5), Granada (3) y Cádiz (3).

La Consejería de Salud decretó el pasado 15 de agosto una alerta sanitaria sobre la carne mechada 'La Mechá', de la marca Magrudis, tras comprobar que este producto era el causante de los brotes de listeriosis registrados en Sevilla en las últimas semanas. La carne en cuestión ha sido retirada de la venta y el consumo, según confirma Salud.

Por otra parte, la Consejería defiende que, "aunque la investigación sobre listeria estaba en curso con anterioridad, no fue hasta el día 14 de agosto cuando Salud y Familias tuvo las evidencias sólidas que permitieron asociar sin duda la causa de los brotes a la carne mechada de la empresa en cuestión". "La Consejería hizo pública la alerta en menos de 24 horas tras obtener las evidencias definitivas: de haberla decretado antes podría haber incurrido en una irresponsabilidad de consecuencias graves", subraya el comunicado.

Investigan si una embarazada sufrió un aborto por culpa del brote

Una mujer embarazada sufrió un aborto esta semana cuando se encontraba en el tercer trimestre de gestación, tras ingresar en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla y detectarse listeriosis en la placenta, como puedes ver en el vídeo unas líneas más abajo.

La Consejería de Salud indicó que no había constancia de que la causa de la muerte fuera esta bacteria, aunque aseguró que realizaría análisis más exhaustivos para desvincular la pérdida del bebé del brote detectado en la carne mechada.

La Junta reiteró que no tenía "ninguna constancia" de que la mujer afectada consumiera carne mechada e indicó que el hecho de que una placenta dé positivo en un análisis de listeriosis "no es algo tan infrecuente", que "a veces sucede" y "no tiene porque ser la causa de la muerte".