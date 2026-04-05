La advertencia de un psicólogo: "Pocos educan para cómo quiere que el alumno sea con 25 años, sino dentro de cinco minutos"

Jaime Guijarro, psicólogo del Colegio Joyfe, critica que no se educa "a largo plazo": "Ahí es donde estamos fallando en un tema, por ejemplo, como la tolerancia a la frustración".

El suicidio es la primera causa de muerte no natural entre jóvenes de 15 a 30 años en España. Javier de Bias, psicólogo del SAMUR explica que los adolescentes que entran en depresión "se encuentran una bola cada vez más oscura en la que no ven luz por ningún lado". Y es que uno de los problemas es que "no saben a dónde acudir ni a quién pedir ayuda".

Por su parte, Marian Rojas Estapé, psiquiatra, explica que "cualquier persona a lo largo de su vida que quiere hacerse daño o quitarse de en medio es porque siente que lo suyo no tiene solución, que nadie le entiende y que se siente profundamente solo".

Por otro lado, Jaime Guijarro, psicólogo del Colegio Joyfe, destaca que "muy poca gente educa para cómo quiere que el alumno sea con 25 años, sino dentro de cinco minutos". "No educamos a largo plazo", lamenta el psIcólogo, que explica que "ahí es dónde estamos fallando en un tema, por ejemplo, como la tolerancia a la frustración".

Por último, Enric Armengou, psiquiatra experto en Tratamiento y prevención de la conducta suicida, afirma que vivimos en la "sociedad de la inmediatez y de la soledad" en la que los jóvenes están "muy conectados de lejos con redes sociales, pero les falta vínculo interpersonal".

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