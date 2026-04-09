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Edificio en construcción

Un adolescente sobrevive tras caer de un séptimo piso en el balneario ruso de Sochi

Los detalles El adolescente fue trasladado en una camilla rígida para evitar nuevos daños, y llevado al hospital de Sochi. El accidente se produjo de noche en un edificio que se encuentra en construcción.

Imagen de los rescatistas accediendo al lugar en el que había caído un adolescente.Imagen de los rescatistas accediendo al lugar en el que había caído un adolescente.Agencia EFE
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Un adolescente ha sobrevivido tras caer del séptimo piso de un edificio en construcción en el balneario ruso de Sochi, según ha informado el Servicio de Rescate de esta ciudad a orillas del mar Negro.

Según ha indicado en su canal de Telegram el Servicio de Rescate de Sochi, recibió en horas de la noche un mensaje de alarma sobre la caída de un menor de edad del séptimo piso de un edificio en construcción.

Los rescatistas, que acudieron de inmediato al lugar de los hechos, valoraron el estado del adolescente y enfrentaron la difícil tarea de sacarlo cuidadosamente del lugar en el que había caído, de difícil acceso.

El Servicio, que ha publicado un vídeo y una foto del rescate, ha señalado que el adolescente fue trasladado en una camilla rígida para evitar nuevos daños, y llevado al hospital de Sochi.

Las autoridades han aprovechado la oportunidad para alertar a los padres de que las obras en construcción no son un lugar de juegos para menores de edad, especialmente de noche, cuando se convierten en "trampas peligrosas" ya que "un paso mal dado puede costar la vida o conllevar a graves traumas".

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