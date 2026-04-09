Un adolescente sobrevive tras caer de un séptimo piso en el balneario ruso de Sochi

Imagen de los rescatistas accediendo al lugar en el que había caído un adolescente.

Los detalles El adolescente fue trasladado en una camilla rígida para evitar nuevos daños, y llevado al hospital de Sochi. El accidente se produjo de noche en un edificio que se encuentra en construcción.

Un adolescente ha sobrevivido tras caer del séptimo piso de un edificio en construcción en Sochi, Rusia. El Servicio de Rescate de Sochi informó sobre el incidente en su canal de Telegram, tras recibir una alarma nocturna. Los rescatistas acudieron rápidamente al lugar, evaluaron el estado del menor y lo rescataron de una zona de difícil acceso. El adolescente fue trasladado al hospital en una camilla rígida para evitar más daños. Las autoridades han advertido a los padres sobre el peligro que representan las construcciones para los menores, especialmente de noche, cuando pueden convertirse en trampas mortales.

Un adolescente ha sobrevivido tras caer del séptimo piso de un edificio en construcción en el balneario ruso de Sochi, según ha informado el Servicio de Rescate de esta ciudad a orillas del mar Negro.

Según ha indicado en su canal de Telegram el Servicio de Rescate de Sochi, recibió en horas de la noche un mensaje de alarma sobre la caída de un menor de edad del séptimo piso de un edificio en construcción.

Los rescatistas, que acudieron de inmediato al lugar de los hechos, valoraron el estado del adolescente y enfrentaron la difícil tarea de sacarlo cuidadosamente del lugar en el que había caído, de difícil acceso.

El Servicio, que ha publicado un vídeo y una foto del rescate, ha señalado que el adolescente fue trasladado en una camilla rígida para evitar nuevos daños, y llevado al hospital de Sochi.

Las autoridades han aprovechado la oportunidad para alertar a los padres de que las obras en construcción no son un lugar de juegos para menores de edad, especialmente de noche, cuando se convierten en "trampas peligrosas" ya que "un paso mal dado puede costar la vida o conllevar a graves traumas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.